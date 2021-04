Super League: L’UEFA prépare une contre-attaque à sept milliards

L’UEFA fourbit ses armes en coulisses et prépare la riposte, qui sera d’ordre financier, après la naissance surprise de la Super League.

Quand on l’attaque, l’UEFA contre-attaque. Comme annoncé par Bloomberg et confirmé par RMC Sport, l’UEFA prépare une riposte d’envergure en coulisses, après l’officialisation dimanche de la possible création d’une Super League richement dotée à laquelle participerait douze cadors du football européen dont le Real Madrid et Liverpool, mais pas le Bayern Munich ni le Paris Saint-Germain.

Un budget qui pourrait exploser, jusqu'à 7 milliards d'euros

La confédération européenne, dont le patron, Alexander Ceferin, ne digère toujours pas la trahison de certains patrons de clubs, en premier lieu celui de la Juventus Turin, Andrea Agnelli, envisage de répliquer sur le plan financier. L’UEFA travaille actuellement avec un fonds d’investissements britannique basé à Londres pour proposer une nouvelle Ligue des champions. Cette nouvelle mouture de la plus prestigieuse compétition européenne aurait un budget de départ avoisinant les 4,5 milliards d’euros, et qui pourrait aller jusqu’à 7 milliards d’euros.

Cette proposition est envisagée dans les bureaux de l’UEFA en collaboration avec les équipes européennes qui refusent la Super League, notamment le Bayern Munich et le PSG. Mais aussi les équipes qui pourraient finalement abandonner l’idée de rejoindre la Super League, et ainsi rester dans le giron de l’UEFA. Ce fonds anglais est en discussion depuis plusieurs semaines avec l’UEFA. Le projet porterait sur une Ligue des champions plus forte avec des revenus supplémentaires pour les clubs.