Ligue des champions: la presse madrilène fracasse l'UEFA après le tirage au sort

La presse espagnole se montre très critique à l'égard de l'UEFA ce mardi après le tiraga au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. La colère du Real Madrid, prochain adversaire du PSG, fait la une de nombreux quotidiens même si d'autres préfèrent retenir le sportif et les chocs dont ont hérité le club madrilène et le Barça, oppposé à Naples en Ligue Europa.

Benfica pour le Real et le Bayern pour l'Atlético... Tel était le résultat du premier tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions ce lundi. Mais à la suite d'erreurs pendant la procédure, l'UEFA a annulé ces premières affiches et a tout recommencé de zéro.

Si l'instance dirigeante du football européen a été immédiatement moquée sur les réseaux sociaux, la presse espagnole a attendu ce mardi pour dézinguer l'organisation après le deuxième tirage qui a débouché sur un choc terrible entre le Real Madrid et le PSG. Enfin presque...

>> Revivez le moment où le tirage au sort de l'UEFA a basculé

"VERGUEFA", un travail "bâclé"

A l'image du président de l'équipe merengue Florentino Perez, les journaux pro-Real chargent violement l'UEFA sur leur première page. Du côté de Marca, on a repris les mots du communiqué du Real en y ajoutant une bonne grosse d'ironie déjà entendue pendant la soirée du côté de certains dirigeants madrilènes.

"VERGUEFA" titre ainsi le quotidien dans un jeu de mots mêlant "vergüenza" (honte) et UEFA. Un moyen d'insister sur les graves erreurs ayant perturbé le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ensuite, seulement, vient le rappel du sportif avec l'affiche de rêve entre le PSG et le Real.

Un sentiment de frustration qui transpire également sur la une de l'autre journal pro-Real, le quotidien AS. Le journal a ainsi publié aujourd'hui en couverture le "tirage bâclé" de l'UEFA pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, non sans oublier d'insister sur la "bombe" de la double confrontation entre le PSG et le Real.

A l'inverse de Marca qui insistait sur le Michael Heselschwerdt, le chef des compétitions de l’UEFA auteur des erreurs pendant le premier tirage, AS se focalise déjà sur le fantastique duel à venir entre Karim Benzema et Kylian Mbappé.

>> Les deux matchs entre le PSG et le Real, c'est sur RMC Sport

En Catalogne on pense surtout football... et à Haaland

Forcément, les médias catalans se montrent mions sévères avec l'UEFA pour ce couac du tirage au sort. La priorité reste donc le sportif et les principaux journaux retiennent surtout les chocs à venir entre le Real et le PSG en Ligue des champions et surtout l'affiche de la Ligue Europa entre le Barça et Naples.

Le quotidien Sport, titre donc sa première page d'un "Double bombe" et l'illustre avec des photos D'ansu Fati, Lorenzo Insigne, Lionel Messi et Karim Benzema. Pour le club blaugrana on attend le duel "contre l'adversaire le plus compliqué" alors que pour les Merengue on retient "l'affrontement avec le PSG de Messi, Ramos et Mbappé après un tirage scandaleux".

Mais voilà, les journaux pro-Barça ne semblent pas trop s'émouvoir des galères du Real ou de la fureur de Florentino Perez. En même temps, le mercato est aussi là pour occuper les prochaines semaines du club blaugrana. Et ce mardi, un nom revient avec insistance: Haaland.

C'est simple, le buteur norvégien s'offre même la une de Mundo Deportivo et passe avant la Ligue des champions ou la Ligue Europa. Et pour cause, le phénomène du Borussia Dortmund donnerait sa préférence au Barça et son agent Mino Raiola l'aurait même assuré à Joan Laporta lors d'un entretien avec le président barcelonais.