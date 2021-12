Ligue des champions: toutes les dates des 8es de finale avec le PSG et Lille

Quelques heures après le tirage au sort de la Ligue des champions, les dates des 8es de finale aller et retour ont été dévoilées par l'UEFA. Le PSG accueillera le Real Madrid le 15 février, Lille se rendra à Stamford Bridge le 22 février.

Les supporters parisiens et lillois vont d’ores et déjà pouvoir remplir leur calendrier. Après avoir connu en deux temps le nom de leur adversaire en Ligue des champions, le Real Madrid pour le PSG et Chelsea pour le LOSC, ils sont désormais fixés sur les dates précises des matchs.

Paris pour ouvrir, Lille pour conclure

Ainsi, Paris recevra le club merengue le mardi 15 février prochain lors du match aller pour ouvrir le bal, avec un retour prévu le mercredi 9 mars au Santiago-Bernabeu. De son côté, Lille jouera à Londres le mardi 22 février avant le match retour au stade Pierre-Mauroy le mercredi 16 mars, pour refermer ce chapitre des 8es de finale.

Dans les autres rencontres, à noter que le choc entre l’Inter et Liverpool se tiendra les mercredi 16 février et mardi 8 mars. L’autre grosse affiche entre l’Atlético de Madrid et Manchester United se disputera entre le mercredi 23 février et le mardi 15 mars.

La règle du "but à l'extérieur" ne compte plus

Pour rappel, la règle du "but à l’extérieur" a été supprimée cette année dans les compétitions européennes. Le calcul sera beaucoup plus simple au moment de départager deux équipes. Si elles se retrouvent à égalité au terme des 180 minutes, elles devront être départagées par une prolongation.

Le programme complet des 8es de finale de la Ligue des champions:

Matchs aller :

Mardi 15 février : Sporting-Manchester City et PSG-Real

Mercredi 16 février : Salzbourg-Bayern et Inter-Liverpool

Mardi 22 février : Chelsea-Lille et Villarreal-Juventus

Mercredi 23 février : Benfica-Ajax et Atlético-Manchester United

Matchs retour :

Mardi 8 mars : Bayern-Salzbourg et Liverpool-Inter

Mercredi 9 mars : Manchester City-Sporting et Real-PSG

Mardi 15 mars : Ajax-Benfica et Manchester United-Atlético

Mercredi 16 mars : Lille-Chelsea et Juventus-Villarreal