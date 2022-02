PSG-Real: Mbappé, nouveau roi… et meilleur joueur du monde?

Les louanges abondent sur Kylian Mbappé, majestueux lors de la victoire du PSG face au Real Madrid (1-0) mardi et considéré comme le vrai patron de l’équipe parisienne. "Il est meilleur joueur en Europe", a même lancé Carlo Ancelotti.

Il s’est encore occupé de tout sur le front de l’attaque. Kylian Mbappé a ébloui le Parc des Princes et le monde du football, mardi en délivrant le PSG face au Real Madrid (1-0) dans les arrêts de jeu du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Une action qu’il a déclenchée et finie tout seul en éliminant Lucas Vazquez et Eder Militao avant de tromper Thibaut Courtois. Et ce n’était pas qu’un coup d’éclat parmi d'autres. L’international s’est procuré presque toutes les occasions (7 tirs, 4 cadrés) les plus dangereuses mais s’est cassé les dents sur un grand Thibaut Courtois (18e, 50e, 77e) . Il avait démarré fort avec un débordement suivi d’un service parfait pour Angel Di Maria (5e).

Il est aussi celui qui a provoqué le penalty raté par Lionel Messi (62e) en provoquant la faute de Dani Carvajal. Le langage corporel du latéral droit espagnol, sur le qui-vive sur chaque prise de balle de son adversaire, illustre la dimension de l’international français. Il est imperméable à tout. A la pression qui l’accompagne depuis le début de sa carrière à 16 ans en Ligue 1. Aux critiques, aussi, très nourries l’été dernier après son tir au but manqué avec la France face à la Suisse. Les supporters parisiens lui reprochaient également cette incertitude sur son avenir et sa volonté de rejoindre le Real Madrid.

Mais Mbappé n’est pas parti au clash et a promis de tout donner sur le terrain. Il le confirme de manière éclatante en réglant tout seul le débat sur la vraie star du PSG: lui. Pas Neymar, souvent blessé, ni Messi, décevant depuis son arrivée. Ses fulgurances ont sauvé Paris maintes fois cette saison (22 buts, 14 passes décisives en 34 matchs). Il l’a fait dans le temps additionnel deux fois en quatre jours (face à Rennes et le Real). Le champion du monde 2018 a aussi épuré son jeu. Il participe à étirer le rideau adverse, améliore encore ses déplacements entre les lignes, surjoue moins. En résumé, Mbappé déploie aujourd’hui l’image d’un joueur d’élite et non plus du prodige.

Danilo: "C’est le meilleur actuellement"

Mardi, il était un joueur différent de celui qui avait manqué son 8e de finale face à Manchester United (1-3), dernier match du PSG à élimination directe dans un Parc des Princes plein. "Mbappé est le meilleur joueur de football en Europe, a lancé Carlo Ancelotti à l’issue de la rencontre. Il est inarrêtable, nous avons essayé de le contrôler. Militao a très bien fait, mais c'est un joueur qui invente toujours quelque chose."

Mbappé fait plus que jamais l’unanimité même en Espagne, qui l’attend désespérément l’été prochain. Lui temporise et promet de ne penser à rien d’autre qu’à Paris. On peut le croire au regard de ses performances. "Ce n’est pas un joueur comme les autres, abonde Danilo, son partenaire. Il l’a démontré sur son but. Pour moi, c’est le meilleur actuellement." Le débat est ouvert et complexe face à la concurrence.

D’autant qu’un dernier bémol accompagne ses performances d’extra-terrestre: certains, comme Emmanuel Petit, estime qu’il n’est pas encore l’élément central de cette équipe parisienne qu’il porte pourtant à bout de bras. Cela semble encore être Lionel Messi, arrivé seulement l’été dernier. "Le roi aujourd’hui au PSG, c’est Kylian Mbappé et je ne comprends pas pourquoi Lionel ne cherche pas constamment à jouer avec lui, s’interroge-t-il. Quand Neymar est entré, c’était flagrant, il cherchait toujours la combinaison avec lui. Le nouveau roi, c’est Kylian Mbappé et c’est à Messi de se mettre au service de Kylian s’il veut s’en sortir, être décisif et gagner le cœur des Parisiens. J’ai l’impression que Messi veut prendre le jeu à son compte mais ce n’est pas lui qui dicte ça, c’est Kylian."