Ligue des champions: le meilleur et le pire tirage pour l'OM

Le tirage au sort de la Ligue des champions aura lieu ce jeudi à 18 heures. L'OM, deuxième de la dernière saison de Ligue 1, attend de connaître son sort.

C'est un rendez-vous important pour l'aventure européenne qui s'annonce. Ce jeudi, à 18 heures, le tirage au sort de la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions sera effectué. Dans le chapeau 4, l'OM, deuxième de Ligue 1 la saison dernière, s'attend forcément à retrouver de grands clubs.

Vainqueur de la Ligue Europa la saison dernière, l'Eintracht Francfort a été placé dans le premier chapeau. Onzième de Bundesliga lors du dernier exercice, le club allemand est sur le papier l'adversaire le plus abordable. En raison des contraintes géographiques, l'OM ne pourra pas affronter le PSG.

Figurer dans un groupe avec l'Eintracht Francfort empêcherait l'OM de tirer le RB Leipzig. Il faudrait alors sans doute se reporter sur le FC Séville, quatrième de Liga, pour continuer à espérer. Enfin, le Shakhtar Donetsk, qui a connu de nombreux départs en raison de l'invasion russe et n'a pas joué pendant de nombreux mois, semble l'adversaire le plus à portée dans le chapeau 3. En fonction des préférences, il est possible aussi de citer le RB Salzbourg, champion d'Autriche, ou le Benfica Lisbonne voire le Sporting Portugal.

Le meilleur tirage pour l’OM :

Eintracht Francfort, FC Séville , Shakhtar Donetsk, OM.

Pour le pire tirage, il y a l'embarras du choix dans le chapeau 1. Souvent, les avis sont partagés entre ceux qui espèrent une qualification potentielle voire la troisième et ceux qui aiment aussi avoir des affiches de gala. Tenant du titre, le Real Madrid peut donc être considéré comme le pire tirage. Le Bayern Munich ou Manchester City sont aussi à éviter.

Le chapeau 2 est pratiquement tout aussi consistant que le 1. Liverpool et Chelsea, qui ont récemment remporté la compétition, respectivement en 2019 et 2021, apparaissent comme des combinaisons possibles avec le Real Madrid, au contraire du FC Barcelone, du FC Séville ou de l'Atlético de Madrid.

Enfin dans le chapeau 3, l'Inter Milan, deuxième de Serie A, a tout de l'adversaire coriace même s'il rappellerait forcément des souvenirs à Alexis Sanchez. Le Borussia Dortmund, dauphin du Bayern Munich en Bundesliga, serait aussi un tirage difficile. Pour rappel, la dernière participation de l'OM à la Ligue des champions remonte à la saison 2020-2021. Le club phocéen se trouvait avec Manchester City, le FC Porto et l'Olympiakos, ne prenant que trois points grâce à un succès contre les Grecs.

Le pire tirage pour l'OM:

Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, OM.

La composition définitive des chapeaux

► Chapeau 1: Real Madrid (tenant du titre), Eintracht Francfort (vainqueur Ligue Europa), Bayern Munich, Manchester City, Paris Saint-Germain, FC Porto, Ajax, AC Milan.

► Chapeau 2: Liverpool, Chelsea, FC Barcelone, Juventus, Atlético de Madrid, Séville CF, RB Leipzig, Tottenham.

► Chapeau 3: Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, RB Salzbourg, Inter, SSC Napoli, SL Benfica, Sporting CP, Bayer Leverkusen.

► Chapeau 4: Glasgow Rangers, Olympique de Marseille, Club Bruges, Celtic FC, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Dinamo Zagreb, FC Copenhague.