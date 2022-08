Ligue des champions: sur quelle chaîne et à quelle heure voir le tirage au sort des groupes du PSG et de l'OM

Les barrages qualificatifs et tous les qualifiés pour la Ligue des champions connus, l'UEFA va procéder ce jeudi au tirage au sort de la phase de poules en direct d'Istanbul en Turquie. Deux clubs français sont concernés, le PSG et l'OM, les rivaux de la Ligue 1 connaitront leurs trois adversaires respectifs à partir de 17h55h.

Monaco éliminé lors des qualifications, seules deux équipes de Ligue 1 participeront à la phase de poules de la Ligue des champions: le PSG et l'OM. A moins de deux semaines du début de la compétition continentale et avant une version très resserrée en raison de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre), l'UEFA va procéder ce jeudi au tirage au sort des huits groupes.

Une cérémonie organisée à Istanbul en Turquie, ville hôte de la prochaine finale, et à suivre en direct à la télévision sur la chaîne RMC Sport 1 lors d'une émission exceptionnelle dès 17h55 (et en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport). Les chaînes locales BFM Paris et BFM Marseille diffuseront aussi le tirage au sort.

>> Tous les matchs du PSG et de l'OM en Ligue des champions, c'est sur RMC Sport

Du lourd pour les clubs français?

Champion de France en titre, le Paris Saint-Germain espère faire oublier sa piteuse élimination contre le Real Madrid dès les huitièmes de de finale de la C1 en 2021-2022. Placé dans le chapeau 1, le club francilien évitera donc des équipes comme les Merengue de Karim Benzema, Manchester City ou le Bayern Munich. En revanche, les joueurs de Christophe Galtier pourraient tomber sur des cadors comme Liverpool, Chelsea, le Barça ou la Juventus.

De retour dans la plus prestigieuse des compétitions pour la première fois depuis la campagne 2020-2021, l'Olympique de Marseille rêve de se qualifier pour la phase à élimination directe. Surtout, il faudra faire mieux que les trois petits points arrachés lors des poules il y a deux ans. Problème, l'équipe dirigée par Igor Tudor se retrouve dans le chapeau 4 et risque fort d'hériter d'un groupe assez relever pour ses retrouvailles avec la Ligue des champions.

La composition définitive des chapeaux

► Chapeau 1: Real Madrid (tenant du titre), Eintracht Francfort (vainqueur Ligue Europa), Bayern Munich, Manchester City, Paris Saint-Germain, FC Porto, Ajax, AC Milan.

► Chapeau 2: Liverpool, Chelsea, FC Barcelone, Juventus, Atlético de Madrid, Séville CF, RB Leipzig, Tottenham.

► Chapeau 3: Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, RB Salzbourg, Inter, SSC Napoli, SL Benfica, Sporting CP, Bayer Leverkusen.

► Chapeau 4: Rangers FC, Olympique de Marseille, Club Bruges, Celtic FC, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Dinamo Zagreb, FC Copenhague