Ligue des champions: le message très fort des joueurs de Liverpool contre la Super League

Les joueurs de Liverpool ont relayé un même communiqué où ils disent tout leur attachement à la position affichée par leurs supporters, contre la naissance d’une Super League.

C’est un message très fort, un de plus dans cette soirée complètement folle, envoyée aux signataires de la Super League, à commencer par les dirigeants de Liverpool. Ces derniers avaient déjà essuyé des propos teintés de défiance de la part de leur entraîneur, Jürgen Klopp, la veille. Ce mardi soir, c’est l’ensemble de l’équipe des Reds qui a fait front contre ce projet de ligue dissidente, portée à l’origine par douze signataires, dont certains, anglais notamment, commencent à s’en désintéresser.

Klopp avait tenu à défendre ses joueurs

"Nous n'aimons pas cela et nous ne voulons pas que ça arrive, ont écrit les joueurs de Liverpool. Telle est notre position collective. Notre engagement envers ce club de football et ses supporters est absolu et inconditionnel. You'll never walk alone." Lundi, Jürgen Klopp craignait que la colère des supporters, qu’il estimait légitime, ne finisse par rompre le lien qui les unissait à l’équipe. Ces quelques lignes devraient suffire à dissiper le malentendu entre les parties, s’il existait réellement.

"La partie la plus importante du football, ce sont les supporters et l'équipe, et nous devons nous assurer que rien ne se mette entre eux, expliquait la veille Jürgen Klopp, qui tenait à défendre ses hommes face aux accusations. Les joueurs n'ont rien fait de mal. Nous voulons nous qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. Il y a des choses que nous devons régler, mais cela n’a rien à voir avec les joueurs, ni avec la relation entre les supporters et l’équipe. C’est vraiment très important pour moi."