Ligue des champions: le Real Madrid refuse le remboursement de la finale par l'UEFA

Le Real Madrid a rejeté le projet de l'UEFA visant à indemniser les supporters qui ont assisté à la finale de la Ligue des champions contre Liverpool à Paris en mai dernier, et annonce qu'il offrira à ses supporters des conseils juridiques afin qu'ils puissent intenter une action en justice pour obtenir des dommages et intérêts.

Le Real Madrid a rejeté ce jeudi les offres de compensation faites par l'UEFA afin de dédommager les détenteurs de tickets pour la finale de la Ligue des champions 2022 contre Liverpool au Stade de France. Le club madrilène les juge "insuffisantes" et "trop limitées".

"Une insécurité inacceptable tant pour entrer dans le stade que pour en sortir"

"Malheureusement, notre club estime que la proposition de l'UEFA, officiellement présentée mardi dernier, est insuffisante", a estimé le club madrilène dans un communiqué. "Elle ne prévoit que le remboursement du prix du billet et ce après avoir satisfait à toute une série de conditions, notamment l'heure d'arrivée au stade". Madrid a demandé à l'UEFA de "rectifier" sa proposition et "d'en assumer l'entière responsabilité".

"Au-delà de la question de savoir si les supporters ont pu ou non entrer dans le stade ou le faire à l'heure prévue, ce qui, en tout état de cause, est dû au comportement exceptionnel des supporters des deux clubs, la réalité est que tous les supporters ont subi un retard inadmissible dans le début du match ainsi qu'une insécurité inacceptable tant pour entrer dans le stade que pour en sortir, ainsi que des dommages graves supplémentaires tels que des vols, des agressions et des menaces."

Un service téléphonique d'aide pour les supporters madrilènes

"Pour cette raison, le Real Madrid a décidé de ne pas collaborer à la procédure d'indemnisation limitée proposée par l'UEFA. Dans ces circonstances, le club fournira dans les prochains jours un service téléphonique pour que tous les fans et membres du Real Madrid qui ont subi un dommage quelconque lors de la finale de la Ligue des champions 2022 puissent évaluer les réclamations contre l'UEFA qu'ils considèrent opportunes pour défendre leurs droits légitimes."

L'UEFA a proposé de rembourser tous les billets des supporters de Liverpool venus assister à cette finale émaillée de nombreux incidents dont les fans des "Reds" ont d'abord été tenus pour responsables avant d'être entièrement dédouanés. Le match, remporté par le Real, avait commencé avec 37 minutes de retard alors que les supporters munis de billets n'arrivaient pas tous à entrer dans l'enceinte.

Critiquée par un rapport indépendant, l'UEFA prévoit de reverser au club de Liverpool la totalité de son allocation, soit 19.618 billets, et qu'elle le chargerait d'organiser ensuite les remboursements. Les supporters du Real Madrid et d'autres spectateurs concernés pourront eux aussi solliciter un dédommagement, mais au cas par cas, avait ajouté l'UEFA. Les cabinets d'avocats représentant près de 3 000 supporters de Liverpool pris dans le chaos ont déclaré que l'offre de l'UEFA de rembourser les billets n'allait pas assez loin et qu'ils poursuivraient leurs actions en justice.