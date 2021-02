Ligue des champions: le retour Chelsea-Atlético se jouera à Stamford Bridge

L’Atlético de Madrid et Chelsea se sont affrontés à Bucarest, mardi, en 8e de finale aller de la Ligue des champions. La rencontre, remportée par les Blues d’Olivier Giroud (0-1), a été délocalisée en Roumanie en raison de la pandémie de Covid-19. Mais le retour se jouera à Londres le 17 mars.

C’est une situation tout à fait inhabituelle. Et elle a de quoi faire grincer des dents à l’Atlético de Madrid. Après avoir "reçu" Chelsea sur terrain neutre, en 8e de finale aller de la Ligue des champions, le club espagnol va devoir se déplacer à Londres pour le match retour. L’UEFA a confirmé que la rencontre se jouerait à Stamford Bridge le 17 mars, malgré la pandémie de Covid-19. Une mauvaise nouvelle pour l’équipe de Diego Simeone, qui s’est inclinée mardi sur la pelouse de Bucarest, en Roumanie (0-1). La faute à un superbe retourné acrobatique inscrit par Olivier Giroud à vingt minutes du terme.

"C'est le genre de gestes que j'affectionne. J'ai un peu de réussite, parce que je suis en avance. Je suis heureux de voir le ballon au fond des filets et que le but ne soit pas refusé", a réagi sur RMC Sport le héros de la soirée, qui a dû attendre un peu avant de savourer son chef d’œuvre. Le temps que les arbitres en charge de l’assistance vidéo le valident: "Ça fait bizarre de célébrer trois minutes après. Avec le VAR, il faut garder la foi et être patient, même si c'est vrai que ça été long. Après c'était une décision importante, donc on a attendu patiemment."

Un handicap pour l’Atléticoa

De quoi donner le sourire à Thomas Tuchel, qui avait titularisé l’attaquant français pour la troisième fois seulement depuis son arrivée le mois dernier. Grâce à ce succès à l’extérieur, le coach allemand a frappé un grand coup pour sa première en C1 avec les Blues. Il faudra désormais confirmer au retour pour se hisser en quarts de finale. Ce sera donc à la maison. Sans public, a priori, mais avec des repères précieux pour les joueurs. De quoi handicaper un peu plus l’Atlético dans sa quête de remontada.