Manchester United: une belle augmentation ou un départ pour Pogba?

Dans une forme étincelante ces dernières semaines avec Manchester United, Paul Pogba devrait se voir proposer un nouveau contrat pour prolonger avec les Red Devils. Mais si le salaire ne convient pas, en fonction des exigences de son agent Mino Raiola, le milieu français devrait partir.

Mino Raiola s'est surtout fait remarquer ces derniers jours pour ses déclarations concernant Erling Haaland, mais l'agent a un autre poulain à choyer... voire à placer: Paul Pogba. Le milieu de terrain français, qui semblait traîner son spleen autant que des blessures depuis son retour au club en 2016, paraît désormais plus épanoui que jamais. Et sur le terrain, le champion du monde est étincelant.

Ce fut encore le cas jeudi, dans cette demi-finale aller de Ligue Europa totalement folle contre la Roma (6-2, match retour jeudi sur RMC Sport). A 28 ans, le joueur a encore un an de contrat chez les Red Devils: il faut donc songer à l'avenir et à une éventuelle prolongation.

Bientôt le meilleur salaire de l'effectif?

C'est dans les tuyaux, assure unanimement la presse anglaise. Le club mancunien aurait préparé une proposition de contrat pour Paul Pogba, avec une augmentation de salaire au passage. Seraient prévus, selon le Daily Mirror: quatre ans de contrat, un salaire hebdomadaire de 460.000 euros environ (il toucherait actuellement 400.000 euros par semaine). Il dépasserait alors David De Gea pour devenir le joueur le mieux payé de l'effectif. Des discussions pourraient s'ouvrir dans le courant de ce mois de mai.

Dossier bouclé avant l'Euro?

The Sun assure de son côté que si le contrat proposé ne convient pas aux exigences du joueur - ou surtout de son agent Mino Raiola, qui réclamerait un salaire de plus de 500.000 euros par semaine pour son client - Manchester United n'hésitera pas à pousser Paul Pogba vers la sortie. Une façon d'éviter un éventuel départ libre dans un an. Le club mancunien souhaiterait par ailleurs tout régler, ou au moins bien avancer sur le dossier, avant le début de l'Euro, le 11 juin.

Pour l'instant, une autre prolongation est attendue par les supporters des Red Devils: celle d'Edinson Cavani, redevenu serial buteur et qui aurait décidé de rester en Angleterre, malgré la tentation Boca Juniors. L'annonce de son nouveau contrat serait imminente. Côté mercato, United surveillerait notamment, selon le Daily Mail, Declan Rice, Wilfred Ndidi et Saul Niguez.