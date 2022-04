Liverpool-Villarreal: Capoue a "appris le football" à 33 ans avec Emery

A quelques heures de la double confrontation la plus importante de l’histoire de Villarreal, Etienne Capoue s’est confié sur le coach du sous-marins jaune, Unaï Emery. L’international français est sous le charme du tacticien basque.

Walter Mazzarri, Didier Deschamps et Mauricio Pochettino... Etienne Capoue a connu quelques entraîneurs de renom mais aucun ne semble l’avoir marqué autant que Unai Emery.

Arrivé en janvier 2021 à Castellón, Capoue n'a pas tardé à tomber sous le charme des méthodes du tacticien de 50 ans. "Dans la manière dont on peut jouer et surtout montrer à l'équipe qu’on a travaillé quelque chose qui va fonctionner, pour moi c’est ça d'avoir appris le football. C’est de mettre en place quelque chose et de le faire, détaille le milieu formé à Toulouse. Je l’ai fait avec d’autres coachs mais avec lui (Emery), c’est tout le temps. Il a tout le temps une nouvelle tactique, une nouvelle vision des choses, il est en avance sur tout le monde. Je me demande comment il fait. Pour moi c’est un génie."

"Je lui dois beaucoup"

La capacité de renouvellement du coach espagnol séduit Etienne Capoue, qui redécouvre son sport: "Le jeu évolue et le coach aussi. Il fait aussi évoluer le joueur et je trouve ça extraordinaire et c’est pour ça que je dis que j’ai appris le foot à 33 ans."

D’un point de vue personnel, la connexion entre l’ancien Spurs et l'ex-entraîneur du PSG s’est rapidement faite. "Le coach m'a mis dans de super conditions, à 33 ans, je lui dois beaucoup de choses, appuie-t-il. Si on me laisse la liberté de m’exprimer en me donnant quelques petites indications, je peux faire de grands matchs. Et ça le coach il l’a compris sans que je ne lui dise. C’est ça qui me rend encore plus fier, c’est que je n’ai pas eu à lui dire."

>> Le meilleur de la Ligue des champions c’est sur RMC Sport

L'enthousiasme débordant de Capoue à l'égard d'Emery n’est pas un cas isolé. Les membres du staff et le reste de l’effectif du sous-marin jaune semblent conquis. La philosophie de l'ex technicien d'Arsenal ou du PSG va se mesurer à celle de Jürgen Klopp ce mercredi en demi-finale aller de la Ligue des champions.