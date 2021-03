Ligue des champions: Liverpool-Leipzig se jouera aussi à Budapest

Comme à l'aller, le 8e de finale retour de la Ligue des champions entre Liverpool et Leipzig se disputera à Budapest en raison des protocoles sanitaires liés au coronavirus

Il n'y aura pas de jaloux entre Liverpool et Leipzig. Comme le match aller, le huitième de finale retour de la Ligue des champions entre les deux équipes se disputera à Budapest, mercredi prochain (21h, en direct sur RMC Sport). L'UEFA a annoncé cette décision ce jeudi en raison des restrictions de déplacements liés à la pandémie de coronavirus.

Si le match s'était déroulé en Angleterre, Leipzig aurait dû observer une quarantaine stricte de dix jours à son retour, conformément aux directives des autorités pour freiner la propagation du variant britannique du coronavirus. Cela change et équilibre la donne sportive pour les deux équipes. Au match aller, Liverpool s'était imposé 2-0 "à l'extérieur" et défendra donc son avantage "à domicile" dans la même Puskas Arena. Mohamed Salah (53e) et Sadio Mané (58e) avaient inscrit les deux buts des Reds.

City-'Gladbach aura bien lieu en Angleterre

L'enceinte avait également accueilli le match entre le Borussia Mönchengladbach et Manchester City (0-2) une semaine plus tard. Mardi, l'UEFA avait annoncé que le retour pourrait bien se jouer à l'Etihad Stadium de Manchester, le 16 mars prochain. Ces deux décisions différentes pour des confronfrations anglo-allemandes s'expliquent par la différence de restrictions régionales affectant Leipzig, dans l'État de Saxe, et Mönchengladbach, en Rhénanie du Nord-Westphalie.

Chelsea, troisième équipe anglaise engagée en C1, avait, elle, disputé son match "à l'éxtérieur" face à l'Atlético Madrid à Bucarest (victoire 0-1). En Ligue Europa, le 8e de finale entre le Dinamo Zagreb et Tottenham a été inversé. Le match aller se jouera à Londres (11 mars, sur RMC Sport) et le retour en Croatie, le 18 mars. Le retour entre Molde et Grenade aura lieu à Budapest.