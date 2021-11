Ligue des champions: Messi voit le PSG parmi les favoris, mais évoque des manques

Dans une interview accordée à Marca, et dont le quotidien espagnol a diffusé ce lundi soir des extraits, Lionel Messi évoque notamment le statut du PSG en Ligue des champions. S'il classe son équipe parmi les favoris pour le titre, l'Argentin estime que celle-ci doit encore progresser.

Leo Messi n'oublie pas son pays d'adoption. Plus de trois mois après son départ de Barcelone, l'attaquant argentin du PSG a accordé une interview au quotidien espagnol Marca. Si l'entretien ne sera diffusé que mardi, le journal en a publié quelques extraits ce lundi soir. Et on y découvre notamment la Pulga évoquer le statut du club parisien en Ligue des champions.

"Tout le monde dit que nous sommes les grands favoris, et je ne nierai pas que nous sommes l'un des candidats au titre, reconnait le sextuple Ballon d'or. Mais nous avons encore besoin de choses pour être une équipe vraiment forte. Nous devons encore nous consolider comme équipe. Mais nous avons de grands joueurs."

Sous le charme de Sergio Ramos

Parmi eux: Sergio Ramos. Si le défenseur espagnol n'a pas encore joué avec Paris, Messi le connait par coeur, pour l'avoir affronté pendant des années sur les pelouses de Liga. Des duels parfois houleux, à mille lieues de la relation qu'entretiennent visiblement les deux hommes aujourd'hui. "Sergio Ramos en tant que coéquipier, c'est tout un spectacle", se réjouit-il.

Lionel Messi commente aussi, sans surprise, l'arrivée de son ancien partenaire Xavi sur le banc du Barça. "Avec Xavi, Barcelone va grandir, c'est un entraîneur qui en sait beaucoup et qui connaît parfaitement la maison, estime-t-il. Il a passé toute sa vie à Barcelone, il est très important pour le club et les supporters."