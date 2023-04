Ligue des champions: Naples avec ou sans Osimhen? "Ça ne change rien" pour Théo Hernandez

A la veille de défier le Napoli, mercredi en quart aller de Ligue des champions (21 heures), l'absence probable de Victor Osimhen ne change pas la donne pour Théo Hernandez. Le latéral de l'AC Milan estime que les Napolitains ont d'autres arguments à faire valoir même en cas de défection de leur meilleur buteur.

L'absence probable de Victor Osimhen en quart de finale aller de Ligue des champions mercredi ne "change rien" car Naples a d'autres joueurs "forts", a estimé mardi le latéral français de l'AC Milan Théo Hernandez. "Ça ne change rien, on sait que Naples a de grands joueurs, ils sont tous forts", a assuré le Rossonero, interrogé en conférence de presse sur le forfait probable du buteur nigérian, touché à un adducteur.

"Qu'Osimhen joue ou pas, celui qui jouera demain (mercredi) le fera très bien", a ajouté le latéral gauche des Bleus. Même si Milan a brillamment remporté (4-0) la dernière confrontation contre Naples, il y a moins de dix jours en championnat, Hernandez ne s'en laisse pas compter à l'heure de recevoir les Partenopei. "Le match de demain (mercredi), a-t-il dit, est un autre match, on s'attend à un Naples fort."

"Naples est l'équipe qui a marqué le plus de buts en Ligue des champions cette saison"

Son entraîneur Stefano Pioli n'est pas moins prudent. "Naples, a-t-il souligné, est l'équipe qui a marqué le plus de buts en Ligue des champions cette saison (25 en huit matches, ndlr), et la seconde au nombre de victoires (7) derrière le Bayern Munich. C'est une équipe de très haut niveau, mais on a des qualités et on les mettra sur le terrain."

"Je ne sais pas quel choix fera Spalletti (l'entraîneur de Naples). Ils peuvent avoir une attitude différente en phase offensive. Je ne sais pas s'ils seront agressifs ou s'ils nous attendront, mais mes joueurs ont de l'expérience et doivent comprendre que, quelle que soit l'organisation de notre adversaire, il nous laissera quelques espaces", a ajouté l'entraîneur des champions d'Italie.

Après le 0-0 décevant en championnat contre Empoli vendredi, Milan devrait repartir avec sa ligne d'attaque habituelle Brahim Diaz-Giroud-Leao, tous remplaçants lors du dernier match. En défense, l'international français Espoirs, Pierre Kalulu, est rétabli de sa blessure au mollet mais semble plutôt destiné à démarrer sur le banc.