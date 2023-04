EN DIRECT - Ligue des champions: suivez l’avant-match de Real Madrid-Chelsea et d'AC Milan-Naples

Les deux prochains quarts de finale de la Ligue des champions auront lieu ce mercredi, avec les affiches entre le Real Madrid et Chelsea, au Bernabeu (coup d'envoi à 21h, sur RMC Sport), et entre l'AC Milan et Naples. Suivez toutes les infos en direct avant le match.

Bonjour à toutes et à tous ! La suite des quarts de finale de la Ligue des champions prend place à Milan et Madrid ce mercredi. Les Madrilènes, tenants du titre, reçoivent une équipe de Chelsea à la dérive en Premier League. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h, sur RMC Sport 1. La conférence de presse du Real Madrid aura lieu à la mi-journée (12h45), celle de Chelsea en début de soirée (19h). Dans l'autre rencontre, les Rossoneri défient Naples, promis au titre de champion en Serie A. Si les Napolitains l’ont emporté lors de la première confrontation entre les deux équipes en championnat, les Milanais ont pris leur revanche il y a dix jours, infligeant un cinglant revers (0-4) aux hommes de Luciano Spalletti.