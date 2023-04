Ligue des champions: "Ça va le rendre grognon", le taquet de Guardiola à Spalletti

Interrogé sur Luciano Spalletti ce lundi en conférence de presse, Pep Guardiola n’a pas voulu s’exprimer au sujet du coach de Naples. Raison invoquée par le technicien espagnol: il ne veut pas que vexer son homologue italien.

Il n’est pas obligatoire de défier prochainement un entraîneur pour lui envoyer une petite pique. Et Pep Guardiola vient de le prouver. Même si Naples et Manchester City ne ne vont pas s’affronter cette semaine en quart de finale de Ligue des champions (City accueille le Bayern Munich, Naples se déplace sur la pelouse de l’AC Milan), le coach de Skyblues a tout de même mis un petit taquet à Luciano Spalletti, son homologue napolitain.

"Je ne veux pas parler de Naples parce que le manager va être grincheux avec moi. Ils sont très sensibles", s’est marré Guardiola en conférence de presse lorsqu'il a été interrogé par un journaliste italien sur le Napoli ce lundi, à la veille de défier le Bayern Munich à l’Etihad Stadium (21h sur RMC Sport 1). Les deux hommes n’étant pas particulièrement proches, cette petite phrase n’est vraisemblablement pas un petit chambrage entre amis.

Guardiola et sa comparaison avec... Michael Jordan

Au cours de cette même conférence de presse, Guardiola s’est également exprimé sur les échecs répétés de Manchester City en Ligue des champions. Depuis son arrivée à la tête du club en 2016, les Skyblues n’ont jamais réussi à remporter ce Graal.

"Vous perdez plus souvent que vous ne gagnez dans le sport, dans le football. C'est comme pour Michael Jordan en NBA, il n'a pas toujours gagné. Combien de titres a-t-il remportés ? Six. Combien de saisons a-t-il disputées ? 16. Je ne suis pas parfait. L'important est d'être là et de faire en sorte d'y arriver", a balayé un Guardiola définitivement en grande forme devant les médias.