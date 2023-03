Ligue des champions: où en est Haaland par rapport à Ronaldo, Messi ou Mbappé au même âge?

Auteur d’un quintuplé face à Leipzig, mardi en 8e de finale retour (7-0), Erling Haaland affole les compteurs en Ligue des champions. A 22 ans, l’attaquant norvégien de Manchester City a déjà inscrit 33 buts en 25 apparitions dans la compétition. Un rythme largement supérieur à celui des meilleurs buteurs de l’histoire de la C1 au même âge.

Cinquante-sept minutes. C’est le temps qu’il a fallu à Erling Haaland pour s’offrir un quintuplé dévastateur face à Leipzig, mardi, en 8e de finale retour de Ligue des champions (7-0). Avec une puissance, une hargne et une réussite éblouissante, l’attaquant de Manchester City, sorti dès l’heure de jeu par Pep Guardiola, a martyrisé les filets de l’Ethiad Stadium. Devant une assistance séduite et fascinée.

Cinquante-sept minutes. C’est aussi le temps moyen que met Erling Haaland à se montrer décisif depuis ses débuts en C1, en septembre 2019. En 25 apparitions, le cyborg norvégien a déjà inscrit 33 buts, sachant qu’il n’a disputé que 12 matchs en intégralité. Son temps passé sur le terrain en Ligue des champions (1.866 minutes) équivaut à un peu plus de 20 matchs entiers… Dans le détail, le colosse scandinave (1,95m) a marqué 8 buts avec le Red Bull Salzbourg, 15 avec le Borussia Dortmund et 10 avec Manchester City, qu’il a rejoint l’été dernier pour 60 millions d’euros.

Ronaldo n’avait inscrit que 4 buts

Après son quintuplé historique contre Leipzig (seul Lionel Messi en avait inscrit un dans un match de Ligue des champions à élimination directe, en mars 2012), Erling Haaland est en tête du classement des buteurs cette saison, devant Mohamed Salah (8 avec Liverpool). Il est aussi le plus jeune joueur de l’histoire de la compétition à atteindre les 30 buts (à 22 ans, 7 mois et 21 jours), mieux que Kylian Mbappé, qui détenait jusqu’ici ce record (22 ans, 11 mois et 17 jours).

La star de la Norvège (23 buts en 21 sélections) avance à un rythme supersonique sur la piste aux étoiles. Avec des temps de passage hallucinants, largement supérieurs à tous ses prédécesseurs. Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions (141 buts en 187 rencontres), ne comptait au même âge que 4 réalisations en 30 matchs avec Manchester United (dont 19 en intégralité). Son dauphin Lionel Messi (129 buts en 163 matchs) affichait 19 buts en 38 matchs avec le Barça (dont 27 en intégralité).

Même Mbappé n’était pas aussi prolifique

Robert Lewandowski, qui complète le podium (91 buts en 111 matchs), n’avait même pas encore débuté sa carrière en C1 à 22 ans et 7 mois… Karim Benzema, juste derrière (88 buts en 147 matchs), avait inscrit 13 buts en 24 rencontres avec l’OL et le Real Madrid (dont 12 en intégralité).

Même Kylian Mbappé (40 buts en 62 apparitions), pourtant en avance sur tous les autres, ne tient pas la comparaison avec les stats d’Erling Haaland. Au même âge, le crack de Bondy en était à 27 buts en 45 matchs avec l’AS Monaco et le PSG (dont 26 en intégralité). Sachant que Paris vient de se faire sortir par le Bayern Munich en 8es, alors que City et Haaland vont pouvoir disputer les quarts de finale le mois prochain…