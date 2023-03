Manchester City-Leipzig: le "monstrueux Haaland" fascine la presse mondiale après son quintuplé

Le quintuplé d’Erling Haaland de Manchester City face à Leipzig (7-0) suscite l’admiration de la presse sportive mondiale, toujours plus impressionnée par les statistiques affolantes de l’attaquant norvégien.

Et à la 62e minute, "le calvaire a pris fin" pour Leipzig. Erling Haaland a fait traverser la terreur dans la défense allemande, mardi en inscrivant un quintuplé lors du carton de Manchester City (7-0). Comme le rappelle le Guardian, la 62e minute est le moment où Pep Guardiola a étrangement décidé de remplacer sa superstar, qui pouvait aisément prétendre au sextuplé. Cela l’aurait fait un peu plus entrer dans l’histoire.

Ce remplacement interroge Marca qui en fait sa une ("et au cinquième, Pep le remplaça") en rappelant que Lionel Messi, ancien protégé de Guardiola au Barça, était l’un des trois (avec Luiz Adriano) ayant réussi un quintuplé en Ligue des champions. A-t-il protégé son ancien joyau? La question est aussi posée en Argentine où TyC Sports souligne que le record de la star nationale tient toujours même s’il est désormais partagé avec une personne supplémentaire.

Si Messi continue de faire parler sans jouer, la vraie star du soir est évidemment Haaland qui affole les stats en devenant le plus jeune joueur à atteindre la barre des 30 buts en Ligue des champions. De quoi le faire entrer au "Hall of Fame", selon le Daily Star. Le tabloïd The Sun le compare à un transporteur dans un jeu de mots avec son nom (Erling Hauland) pour illustrer la manière dont il a porté les Citizens vers les quarts de finale. "Manchester City est une équipe astucieuse avec un boulet de canon à l'avant", lance le Daily Mail comme un message d’alerte pour la concurrence. "L'époustouflant Erling Haaland réduit le jeu à son unité de base avec des buts", enfonce le Guardian en rappelant le rêve ultime du joueur: "marquer cinq buts en touchant cinq ballons".

Mundo Deportivo encense le "monstrueux Haaland". En Italie, la Gazzetta dello Sport salue le "show" Haaland alors que les sites norvégiens se montrent étrangement discrets sur la performance de leur attaquant. En France, L’Equipe rebaptise Haaland "E.T." en rendant son index lumineux comme l’extra-terrestre du film de Steven Spielberg au succès international sorti en 1982. Le lexique du surnaturel a de nouveau fleuri sur les réseaux sociaux où le nom de Haaland est toujours plus associés aux termes "cyborg" ou "alien".