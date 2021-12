Ligue des champions: un choc Messi-Ronaldo pour le PSG qui défiera Manchester United en 8e de finale

Le Paris Saint-Germain affrontera Manchester United en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un joli choc pour les Parisiens et en particulier pour Lionel Messi qui trouvera face à lui son éternel rival, Cristiano Ronaldo.

Le Paris Saint-Germain est fixé sur son sort. L’équipe de Mauricio Pochettino sera opposée à Manchester United en 8eme de finale de la Ligue des champions. Le match retour qui verra les retrouvailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se déroulera à Old Trafford. Si les dates de ces deux affiches ne sont pas encore déterminées, les 8emes de finale débuteront à partir du 15 février et se termineront le 16 mars. Le tirage au sort des quarts et des demi-finales se déroulera le 18 mars.

Si le PSG a échappé aux ogres que sont Liverpool, le Bayern, voire Chelsea ou le Real, la place en quart de finale est loin d'être acquise. Les partenaires de Paul Pogba s'étaient imposés au Parc la saison passée pour leur entrée en lice en C1 avant de terminer à la 4eme place. Pas au mieux cette saison, Manchester United a récemment limogé son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, remplacé par Ralf Rangnick. MU occupe la 5eme place et reste sur une série de six matchs sans défaite toutes compétitions confondues.

Le PSG favori ?

Sur le papier, le PSG semble favori. Mais les partenaires de Lionel Messi n’ont pas survolé la phase de poules. Pour se qualifier pour les huitièmes de finale, le PSG a dû se contenter de la 2eme place du groupe A. Accrochés d’entrée à Bruges (1-1), les Parisiens se sont vite ressaisis en dominant Manchester City 2-0 au Parc grâce notamment au premier but du septuple Ballon d’or argentin inscrit avec le club de la Capitale. Après une victoire et un nul contre le RB Leipzig, le PSG a laissé filer la première place du groupe sur la pelouse de City, vainqueur 2-1 à l’Etihad Stadium.

La saison passée, le PSG avait passé l’obstacle des 8emes en éliminant le Barça grâce à une victoire éclatante 4-1 au Camp Nou (triplé de Mbappé) à l’aller et un match nul 1-1 au retour au Parc des Princes. Les Parisiens ont été éliminés en demi-finale par Manchester City.