PSG-Leipzig en direct: Mbappé et Messi pour guider Paris

Rothen s'inquiète pour Neymar

Auteur d'un bon match en sélection, Neymar est rentré en France blessé. Jérôme Rothen a regretté un énième forfait du Brésilien lors d'un match important.

"J’ai envie de croire que le PSG doit réussir sa saison sans Neymar. On revient toujours à la même chose, ce sont les statistiques. Le PSG l’a re-signé très vite. Quand il est au top il fait partie des meilleurs joueurs au monde mais quand ‘est-il au top ? Quand on n’enchaîne pas les matchs et les minutes, cela joue sur la confiance. Neymar n’est pas à la hauteur. […] On l’attend en Ligue des champions et encore une fois, le match où on peut l’attendre il n’est pas là. Le PSG doit s'habituer à jouer des grands matchs, des matchs références sans Neymar. Son remplaçant a tout à gagner."