PSG: Galtier annonce mettre fin à l’alternance au poste de gardien

Le nouvel entraîneur du PSG Christophe Galtier a déclaré ce mardi en conférence de presse qu’il allait nommer un gardien numéro un et un numéro deux la saison prochaine. Il n’y aura donc plus de rotation dans le but entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas.

"J’ai vu la gestion qu’il y a eu sur les deux gardiens mais je n’ai pas à la commenter". À demi-mot, Christophe Galtier s’oppose au principe de rotation qu’avait instauré son prédécesseur Mauricio Pochettino dans les but du PSG la saison dernière. Le nouvel entraineur parisien choisira donc entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas.

"Plus simple pour eux de savoir quelle est leur position au sein de l’effectif"

"Je dois rencontrer mes gardiens, j’ai par principe de toujours nommer un numéro un et un numéro deux, annonce le coach du PSG en conférence de presse. Ce numéro deux peut passer numéro un en fonction des performances des uns et des autres. Je fonctionne toujours comme ça et je trouve qu’il est, me concernant, plus simple en terme de gestion et aussi plus simple pour eux de savoir quelle est leur position au sein de l’effectif."

La saison passée, Donnarumma avait disputé 24 matchs toutes compétitions confondues (23 buts encaissés), soit deux de moins que Navas (24 buts encaissés). Le gardien italien avait récemment refusé de vivre une nouvelle cohabitation avec son collègue costaricien, estimant que "le club fera des choix". Ses vœux exhaussés, il ne lui reste plus qu’à espérer être en position de titulaire et non de doublure.