Mercato: pour Thierry Henry, le PSG doit foncer sur Osimhen cet été

Etincelant cette saison avec Naples, Victor Osimhen pourrait quitter le club italien lors du prochain mercato estival. Interrogé à son sujet en marge de la Ligue des champions, Thierry Henry verrait bien l'attaquant nigérian signer au Paris Saint-Germain pour épauler Kylian Mbappé.

Personne ne peut arrêter Victor Osimhen en ce moment. Auteur d'un doublé lors du large succès de Naples contre Francfort (3-0) ce mercredi lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le buteur nigérian impresionne cette saison. Acheté à Lille en 2020, l'attaquant de 24 ans devrait être l'un des principaux acteurs du mercato estival où son son profil risque d'intéresser les cadors européens. C'est simple, Thierry Henry l'imagine bien rejoindre un top club pendant l'été.

"Quelle équipe a le plus besoin de lui? On en revient à Chelsea, on en revient à Manchester United si je pense à la Premier League. Le Paris Saint-Germain va chercher un numéro 9, parce qu'ils ont besoin d'un numéro 9, a lancé l'ex-attaquant vedette de l'équipe de France auprès de la chaîne CBS. Il y a tant d'équipes mais je pense à celle où il manque un 9. [...] Voilà les équipes qui jouent sans 9 actuellement ou qui pourraient en perdre un. Parfois le Paris Saint-Germain utilise Kylian Mbappé dans la surface mais on sait tous que ce n'est pas un 9. Et est-ce qu'il va reter ou pas? Victor Osimhen ira où il veut aller, je pense qu'il peut s'adapter à beaucoup d'équipes."

"Il a tout", Henry s'enflamme pour les qualités de Osimhen

Mais le champion du monde 1998, dont le nom circule pour prendre les rênes de l'équipe de France féminine, a aussi mis en garde Victor Osimhen sur un éventuel changement de club. Brillant à Naples, le Nigérian devra passer un nouveau pallier dans une équipe qui ne jouera pas forcément pour lui. Au sein de l'attaque napolitaine, c'est lui la star. Mais dans une équipe appelée à jouer régulièrement le titre en Ligue des champions, il sera l'une des stars. A Naples, Victor Osimhen a inscrit 23 buts en 28 matchs toutes compétitions confondues et a marqué les esprits.

"Quand il joue dans une équipe comme le Napoli, tous les ballons vont vers lu, a encore enchaîné l'ancien buteur de l'équipe de France et Arsenal. C'est un football différent quand vous allez dans une équipe avec trois grands joueurs devant. Quand je parle de grosses équipes, elles sont parfois des trios devant et les ballons n'iront pas forcément vers lui. Ses coéquipiers pourront jouer court, aller vers la surface et tirer. [...] Al'heure actuelle, tous les ballons finissent sur lui, dans les grands clubs avec trois grands attaquants, ils ne seont pas toujours sur lui."

Et de conclure sur les qualités du joueur africain: "Au-delà de cela, il a tout. Il peut tenir le ballon, il peut faire des appels, il peut bien finir avec ses pieds ou sa tête."