Ligue des champions: Sturm Graz, Servette, Panatinaïkos... quel premier adversaire pour l'OM?

L’OM connaîtra ce lundi midi son adversaire pour le troisième tour préliminaire de Ligue des champions, qualificatif pour les barrages. Le match aller se déroulera le 8 ou le 9 août, une semaine avant le retour.

L’aventure européenne 2023-2024 de l’OM est déjà sur le point de commencer. Le club marseillais connaîtra ce lundi son premier adversaire en Ligue des champions, ou l'un de ses deux opposants potentiels, après le tirage au sort du 3e tour préliminaire qui aura lieu à partir de 12h (à suivre en direct sur RMC Sport).

Backa Topola, Sturm Graz, Genk, Panathinaïkos...

Placé en tête de série, Marseille s’évite dans un premier temps les Rangers, Braga et le PSV Eindhoven. Son adversaire se trouve parmi les Serbes de Backa Topola, les Autrichiens de Sturm Graz ou les vainqueurs des duels Genk (Belgique)-Servette (Suisse) et Dnipro (Ukraine)-Panathinaïkos (Grèce). Ces deux derniers matchs, comptant pour le 2e tour de qualification, se disputeront les 25 juillet et 1er-2 août.

L’OM débutera sa saison avec ce 3e tour préliminaire aller le 8 ou 9 août, avant un retour prévu le 15 août. En cas de victoire, il faudra ensuite disputer un barrage (22-23 et 29-30 août), sans doute contre les Rangers ou Braga en raison de son statut de non-tête de série pour ce tour, avant de gagner le droit de disputer la phase de groupes de la C1.

Sans doute dans le chapeau 4 en cas de qualification

Une élimination enverrait en revanche les hommes de Marcelino directement en phase de groupe de Ligue Europa. Si les Olympiens, 3es du dernier championnat de France derrière le PSG et Lens, parviennent à passer ces deux tours, ils devraient figurer dans le 4e chapeau du tirage au sort des phases des poules de la Ligue des champions, prévu le 31 août.