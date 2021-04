Ligue des champions: sur quelle chaîne regarder Real-Chelsea

Le Real Madrid et Chelsea se défient pour la première fois en Ligue des champions, ce mardi en demi-finale aller à 21h sur RMC Sport 1. Une affiche inédite qui marquera notamment les retrouvailles entre Karim Benzema et Olivier Giroud.

C’est une anomalie en passe d’être réparée. Le Real Madrid et Chelsea, pourtant habitués du gotha européen, s’affronteront pour la première fois de leur histoire en Ligue des champions, ce mardi en demi-finale aller (21h). Comme depuis le début de la saison, les Merengue recevront leurs nouveaux visiteurs sur le terrain de leur centre d’entraînement Di Stefano, le temps des travaux de Santiago-Bernabeu.

Cette affiche inédite sera diffusée en direct sur RMC Sport 1 avec les commentaires de Jean Resseguié et d’Eric Di Meco. Vous pourrez suivre l’avant-match dès 19h30 dans l’émission Champions Zone avec les compositions d’équipes et les forces en présence. La rencontre sera également à suivre en direct commenté sur notre site et à la radio.

Le choc sera l’occasion de retrouvailles entre Karim Benzema et Olivier Giroud, souvent opposés pour leurs trajectoires croisées en équipe de France où Giroud est l’attaquant incontournable et Benzema le grand absent depuis octobre 2015 et l’affaire de la sextape. Le joueur des Blues devrait être remplaçant au coup d’envoi du match alors que Benzema, meilleur buteur de son équipe et incontournable au Real, sera titulaire.

La confrontation marquera un choc entre les entraîneurs Zinedine Zidane et Thomas Tuchel. Souvent critiqué cette saison, le technicien français vise un quatrième titre dans la compétition après le triplé réalisé en 2016, 2017 et 2018. Thomas Tuchel, lui, réussit des prouesses depuis sa nomination sur le banc londonien fin janvier. L’Allemand n’a perdu que deux de ses 21 matchs dirigés et a fait de la défense des Blues une forteresse quasi imprenable (16 clean-sheets sur cette période).

"Il n'y a rien de plus dur que de jouer contre le Real Madrid, a déclaré Tuchel en conférence de presse, lundi. C'est l'équipe qui a la plus grosse expérience dans cette compétition. Quand j'étais petit, je rêvais de jouer contre le Real Madrid."

Du côté de la capitale espagnole, la presse s'inquiète d'un arbitrage défavorable au Real Madrid, une semaine après le fiasco du projet de Super League, mené notamment par Florentino Perez, dans le viseur de l'UEFA pour cette tentative de sésession.