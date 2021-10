Lille-Séville: Sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match de LDC

Lille reçoit le FC Séville, ce mercredi en Ligue des champions (21h) avec l’objectif de décrocher sa première victoire dans la compétition, sous peine d’être distancé dans la lutte pour les 8es de finale.

Avec un point en deux matchs, Lille n’a plus le choix: il faut gagner pour rester dans le coup d’une qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le Losc reçoit le FC Séville, ce mercredi (21h) au stade Pierre-Mauroy pour décrocher son premier succès cette saison.

>> Abonnez-vous pour regarder la Ligue des champions avec le pack Sport RMC Sport + beIN Sports



Le match sera retransmis sur RMC Sport 1. Vous pourrez retrouver toutes les coulisses, infos et compositions d’équipe dans l’émission Champions Zone, dès 19h30. Les réactions et analyses seront dans Champions Zone l’après-match à l’issue de la rencontre. Le match sera également diffusé sur Canal+. Et à la radio bien sûr sur RMC.

"C'est un mini championnat à six matches, demain soir (mercredi), on sera à mi-chemin, il en restera trois, a rappelé Jocelyn Gourvennec, entraîneur des Dogues, mardi. Tous les matches sont difficiles. C'est une autre compétition, un autre contexte, c'est la Ligue des champions. Tout le monde a envie de croquer dedans, on la jouera à 300% et on fera les comptes après la 6e journée. On sait que le match se jouera à pas grand-chose mais on a notre mot à dire sur ce match."

Lille, battu à Clermont (1-0) ce week-end en Ligue 1, affrontera une équipe andalouse, qui a signé deux matchs nuls lors de ses premières rencontres. "On ne pense pas aux deux matches de poule précédents, ça ne va pas nous aider à gagner donc ça ne rentre pas dans notre préparation, a expliqué Julen Lopetegui, l’entraîneur. On doit se concentrer sur ce qu'on doit bien faire pour gagner, c'est-à-dire bien jouer défensivement et aussi offensivement face à une équipe qui a de nombreux grands joueurs sur le terrain mais aussi sur le banc."