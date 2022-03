Liverpool-Inter: "2-0, c'est le score qui a été renversé le plus souvent dans l'histoire du foot", prévient Klopp

Vainqueur 2-0 lors du 8e de finale aller de Ligue des champions, Liverpool recevra l'Inter mardi soir lors du match retour (21h, sur RMC Sport 1) avec cet avantage. Mais son entraîneur Jürgen Klopp se veut prudent.

Une facilité de communication? Un moyen de garder les joueurs concernés? Ou une véritable crainte? A la veille du 8e de finale retour de Ligue des champions entre Liverpool et l'Inter (mardi, 21h sur RMC Sport 1), l'entraîneur des Reds Jürgen Klopp s'est montré ce lundi très prudent, malgré la victoire en Italie à l'aller (2-0).

"Le danger, tout le monde le connaît. 2-0, c'est le score qui a été renversé le plus souvent dans l'histoire du football, a lâché le technicien allemand en conférence de presse. On est dans la position d'une équipe qui mène 2-0 à la mi-temps, mais il reste 90 minutes, si on pense qu'on est déjà qualifiés, on est sur une très mauvaise voie (...) C'était un résultat bien meilleur qu'espéré avant le match, sincèrement. Au vu du match, on n'aurait pas prédit qu'on allait gagner 2-0 et ça a été un match très dur à jouer."

"Ils ne viendront pas en touristes"

Pour le coach de Liverpool, l'équipe lombarde n'aura rien à perdre au retour. "L'Inter va venir pour montrer sa qualité. Ce week-end, ils ont gagné 5-0, même si c'était contre le dernier, ils ont été très impressionnants, souligne-t-il. Lautaro Martinez a marqué, Edin Dzeko a marqué... Heureusement que Nicolo Barella n'est pas là (suspendu) parce qu'il donne beaucoup de passes décisives. Mais ils ne viendront pas en touristes, ils viennent pour gagner le match."

De son côté, l'entraîneur intériste Simone Inzaghi a promis d'emballer la rencontre dès le coup d'envoi. "Ce sera un match très dur contre l'une des meilleures équipes d'Europe, mais les joueurs sont pleins de confiance et de motivation pour jouer notre chance à fond. (...) Il sera important de marquer en première période, c'est essentiel, observe-t-il. On sait que ce sera très dur (...) dans un stade fantastique avec une ambiance incroyable. C'est une super expérience de vivre ce genre de soirées".