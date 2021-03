Liverpool-Leipzig, les compos: Firmino absent, trois Français côté Leipzig

Vainqueur 2-0 à l'aller, mais sur une série très inquiétante en championnat, Liverpool veut reprendre confiance face au RB Leipzig en huitième de finale retour de la Ligue des champions (sur RMC Sport).

Liverpool veut se soigner. En grande difficulté en Premier League, avec une triste huitième place au classement et six défaites de rang à Anfield, les Reds ont besoin de se relancer ce mercredi face au RB Leipzig en huitième de finale retour de la Ligue des champions (21h en exclusivité sur RMC Sport 2). Vainqueurs à l’aller (2-0), ils sont a priori bien partis pour rejoindre les quarts, mais leur mauvaise série actuelle peut donner espoir aux Allemands.

>> La Ligue des champions est à suivre en exclusivité sur RMC Sport, cliquez ici pour vous abonner à nos offres

"En Ligue des champions nous sommes dans une bonne dynamique. Leipzig a une dynamique différente parce qu'ils viennent de gagner quatre matchs de suite, mais les résultats passés n'ont aucun impact sur le match. En football, vous avez toujours une chance de vous rattraper au match suivant", a tenté de relativiser Jürgen Klopp, alors que sa formation semble être redevenue une équipe comme les autres, sans idées et sans confiance. Toujours privé de nombreux éléments (Virgil Van Dijk, Joe Gomez, Joël Matip, Jordan Henderson), Liverpool s’avancera avec une défense centrale composée de Kabak et Phillips.

Jota plutôt que Firmino

En attaque, Diogo Jota est préféré à Roberto Firmino, qui n’a plus marqué depuis le 28 janvier toutes compétitions confondues. Le Brésilien n'est même pas dans le groupe.

Côté Leipzig, Julian Nagelsmann doit composer avec les absences d’Angelino, Konrad Laimer et Dominik Szoboszlai. Les Français Dayot Upamecano, Nordi Mukiele et Christopher Nkunku sont titulaires. "Les résultats de Liverpool en championnat, on s'en fiche complètement. Ça n'aura aucune influence sur notre match. Nous avons perdu le match aller, nous sommes en position de perdre ce duel et ce que nous voulons, c'est le gagner. Le fait que Liverpool soit dans une mauvaise phase ne nous intéresse pas", a prévenu Nagelsmann.

A noter que ce huitième de finale retour se dispute comme l'aller à Budapest (Hongrie), en raison des difficultés de voyages liées aux règles anti-coronavirus en Allemagne. Mais c'est bien Liverpool qui joue officiellement "à domicile".

La composition de Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson - Fabinho, Alcantara, Wijnaldum - Jota, Salah, Mané.

La composition de Leipzig : Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Klostermann, Kampl, Sabitzer, Adams, Olmo, Nkunku, Forsberg, Poulsen.