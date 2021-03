Allemagne: Klopp ne compte pas succéder à Löw sur le banc de la sélection

Pressenti pour succéder à Joachim Löw à la tête de la sélection allemande, depuis que ce dernier a annoncé son départ après l’Euro, Jürgen Klopp a coupé court aux rumeurs en conférence de presse ce mardi, assurant qu’il resterait à Liverpool.

"Suis-je disponible pour devenir sélectionneur de l’équipe nationale? Non." Invité à réagir ce mardi à la démission programmée de Joachim Löw et à son statut de "favori" pour lui succéder à la tête de la sélection nationale, Jürgen Klopp a été des plus catégoriques.

"Non, je ne serai pas disponible pour le poste de sélectionneur de l’Allemagne cet été, j’ai encore trois ans à faire à Liverpool, a-t-il indiqué. Quand tu signes un contrat, tu t’y tiens." Cette prise de position semble d’autant plus crédible que le Telegraph a affirmé lundi que l’entraîneur allemand conservait toute la confiance de la direction de Liverpool, malgré la crise de résultats actuelle.

Jurgen Klopp tente de réconforter Jordan Henderson après sa blessure lors de Liverpool-Everton © AFP

Jürgen Klopp a profité de l’occasion pour rendre hommage à Joachim Löw et à l’œuvre accomplie depuis 2006: "Il a fait un travail incroyable pendant tellement d’années. C’est l’un des meilleurs". L’entraîneur de Liverpool a ensuite confié avoir été "totalement surpris" par l’annonce du sélectionneur allemand.

"Il y a de bons entraîneurs en Allemagne"

Toutefois, l'ancien coach de Dortmund ne se fait pas de souci sur l'avenir de l'équipe nationale: "Quelqu’un d’autre va faire ce boulot, et avec tous les bons entraîneurs qu’ils ont en Allemagne, je suis sûr que la DFB va trouver une bonne solution." Cependant, ce n’est pas lui déterminera qui, puisqu’il estime être "la mauvaise personne à qui demander qui serait le meilleur successeur à Joachim Löw".

Autre potentiel successeur à Joachim Löw, Julian Nagelsmann (Leipzig) a également répondu par la négative en conférence de presse, estimant que "ce n’est pas à lui de répondre à cette question." Klopp et Nagelsmann se retrouveront mercredi pour le huitième de finale retour de Ligue des champions entre Liverpool et Leipzig (21h, RMC Sport).

Jürgen Klopp, entraîneur de Liverpool, à Londres le 19 décembre 2020 © PA Images / Icon Sport