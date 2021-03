Liverpool: Klopp ne serait pas en danger malgré la série noire

Liverpool connait une saison très compliquée en Premier League mais Jürgen Klopp ne serait toujours pas en danger selon les informations relayées par plusieurs médias britanniques. Le groupe Fenway, propriétaire des Reds, soutiendrait toujours l’entraîneur allemand.

Champion en titre en Premier League, Liverpool se retrouve provisoirement neuvième du classement à dix journées de la fin de la saison outre-Manche. Largués par Manchester City dans la course au titre avec 22 points de retard sur l’équipe de Pep Guardiola, les Reds accusent même sept longueurs de retard la quatrième place, synonyme de qualification en Ligue des champions.

Une situation qui ne semble pas pour le moment inquiéter le propriétaire du club anglais, le Fenway Sports Group. Selon les informations du Times et du Telegraph, l’entreprise américaine ferait toujours confiance à Jürgen Klopp pour guider l’équipe première.

Klopp perçu comme "le meilleur entraîneur au monde"

Avec une seule victoire lors des sept derniers matchs de Premier League, Liverpool connait une période très compliquée. Certes, les blessures de Virgil Van Dijk, Jordan Henderson ou Joe Gomez ou les méformes du duo Salah-Firmino ont joué, mais le rouleau-compresseur de la saison passée semble en perdition cette année. Insuffisant, visiblement, pour remettre en cause le technicien qui a offert le titre en Ligue des champions en 2019 et qui a mis fin à 30 ans de disette en championnat.

Jürgen Klopp serait toujours vu comme "le meilleur entraîneur au monde", commente même le Telegraph, et la mauvaise passe de l’équipe ces deux derniers mois ne suffirait pas à faire oublier les progrès spectaculaires de l’équipe depuis son arrivée en 2015.

Préparer la saison 2021-2022, briller en C1

Au lieu de mettre fin à l’aventure de Jürgen Klopp à Liverpool, la direction souhaiterait le voir tenir jusqu’à l’intersaison. En finissant la campagne 2020-2021 en trombe, l’entraîneur allemand pourrait ainsi insuffler une bonne dynamique à l’équipe avant la saison 2021-2022.

>> Liverpol-Leipzig, c'est ce mercredi sur RMC Sport 2

En s’appuyant sur le même groupe de joueurs, et avec les retours des nombreux blessés et du public à Anfield, les Reds espèrent pouvoir retrouver rapidement les sommets. Quitte à ne pas jouer la Ligue des champions pendant une année. Reste à savoir si la position du Fenway Sports Group et de la direction restera aussi bienveillante en cas d’élimination prématurée cette saison en C1.

Bien partis pour rejoindre les quarts de finale après leur victoire au match aller contre Leipzig (0-2), les Reds tenteront d'enchaîner lors du duel retour, ce mercredi (à 21h sur RMC Sport 2). Surtout si une victoire en Coupe d’Europe constitue la dernière chance pour Jürgen Klopp et son équipe de jouer en Ligue des champions la saison prochaine.