Liverpool-Real: "À la Madrid", le film RMC Sport sur la remontada merengue et le show Benzema

Mardi, le Real Madrid a totalement renversé Liverpool en 8e de finale aller de Ligue des champions, après un premier quart d’heure cauchemardesque (5-2). Plongée au cœur de ce match dantesque avec le film RMC Sport et des images inédites.

Dingue de bout en bout. Mené 2-0 après 14 minutes de jeu et plombé par une énorme bourde de Courtois, le Real Madrid a finalement fait vaciller Liverpool à Anfield, porté par des doublés de Vinicius et Karim Benzema (5-2). Ce 8e de finale aller de Ligue des champions a plus que tenu ses promesses, il a livré une rencontre d’anthologie.

Benzema se réveille, Alisson se troue

Le film RMC Sport "À la Madrid" témoigne notamment du réveil déterminant de l’avant-centre français au cœur de la seconde période, auteur d'un doublé de grande classe permettant aux Madrilènes d’aborder le match retour le 15 mars prochain avec une avance confortable. Le tout dans une enceinte des grands soirs, avec des supporters des Reds beaux joueurs, ravis d’avoir assisté à un tel spectacle.

Le retour des vestiaires désastreux de Liverpool, l’énorme bourde d’Alisson en réponse à son homologue belge ou les éclaircies de Salah en tout début de match ont aussi marqué de leur sceau une confrontation devenue ces dernières années un classique du football européen. Reste à savoir si le champion d’Europe en titre saura conserver son avantage, et ne pas être à son tour victime d’un come-back inimaginable.