Liverpool-Real: "C'est pour ça que je suis venu ici", la joie de Camavinga qui réalise "son rêve d'enfant"

Interrogé par Canal + après la victoire du Real Madrid lors de la finale de Ligue des champions face à Liverpool (1-0), Eduardo Camavinga ne cachait pas son immense joie de "réaliser son rêve d'enfant". Le milieu de terrain de 19 ans en veut déjà plus.

Pour sa première saison au Real Madrid, Eduardo Camavinga a déjà conquis le Graal. Entré en fin de match (85e) lors de la finale de Ligue des champions ce samedi remportée par le Real Madrid face à Liverpool (1-0), le milieu de terrain français savourait forcément l'instant, du haut de ses 19 ans.

"On sait qu'on est dans le meilleur club du monde"

"C'est un truc de ouf, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Toucher la Coupe, vivre des matchs comme ça, c'est fou... C 'est pour ça que je suis venu ici, a déclaré Eduardo Camavinga au micro de Canal +. A partir du moment où on vient ici, on sait qu'on est dans le meilleur club du monde, on joue que des gros matchs, je suis très content d'avoir disputé la finale et de l'avoir remportée."

Formé à Rennes, où il s'est révélé, Eduardo Camavinga avait été transféré au Real Madrid à l'été 2021 contre 31 millions d'euros. Surtout utilisé dans la rotation, il s'est montré malgré tout décisif à plusieurs reprises lors de ses entrées en jeu, en Ligue des champions notamment.

"Je suis devenu plus responsable"

Pas convoqué par Didier Deschamps pour le rassemblement de l'équipe de France en juin, Eduardo Camavinga stoppe sa saison après 46 matchs sous le maillot merengue, pour deux buts et deux passes décisives. Mais son apprentissage a été assez express. "Ce qui fait la différence? C'est l'histoire du club et on a des joueurs incroyables, mais aussi un coach et un staff incroyables. On joue avec le cœur a aussi, à un moment, ça paie, s'est félicité Camavainga. Je suis devenu plus responsable, j'ai appris plusieurs choses sur le terrain avec des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, je ne suis plus le même qu'il y a an. Au quotidien, on les regarde et on apprend, que ça soit sur le terrain et en dehors. Je suis très content d'avoir pris leur expérience et d'avoir gagné avec eux."

Quant à la suite, sous contrat jusqu'en 2027 avec le Real Madrid, Eduardo Camavinga devrait continuer à grandir au sein de la "Maison blanche". Au contact de Karim Benzema, Luka Modric et les autres, sa soif de titres semble déjà bien présente. "Certains en ont cinq de Ligue des champions ici mais j'en ai déjà une, il m'en reste encore quatre, a ironisé Camavinga. Déjà, on va bien profiter, l'année prochaine on va remettre les bouchons (sic) et on verra."