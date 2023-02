Liverpool-Real: Carragher, Gerrard... Les anciens des Reds et la presse anglaise se lâchent après la lourde défaite à Anfield

Corrigés 2-5 à domicile lors du 8e de finale aller de la Ligue des champions face au Real Madrid, les Reds de Liverpool sont la cible des critiques ce mercredi matin. Des légendes du club, sans compter la presse britannique, se lâchent pour descendre la prestation des hommes de Jurgen Klopp. Le manager allemand semble plus que jamais sur la sellette.

C'est un gros coup de bambou qu'ont pris les supporters des Reds sur la tête mardi soir à Anfield. Galvanisés dans un premier temps par une entame de match réussie, qui ont vu leurs joueurs mener rapidement 2-0 avant le quart d'heure de jeu, ils ont ensuite assisté à un tout autre spectacle, qui a mené à une belle gifle encaissée par leur équipe aimée face au Real Madrid (2-5), en 8e de finale aller de la Ligue des champions.

"Honte", la presse anglaise pas tendre avec Klopp et les Reds

Il n'en fallait pas plus, ce mercredi, pour que cette défaite fasse les choux gras de la presse britannique. Le Sun est le premier à dégainer avec un titre tout en retenue : "Honte", commente simplement le quotidien à la une de son carnet sport.

Certaines critiques ont également émergé pour souligner les difficultés de l'équipe de Jurgen Klopp, qui sont pourtant récurrentes depuis le début de la saison. Le manager allemand se sait menacé après cette lourde défaite, alors que Liverpool pointe toujours au 8e rang en Premier League, à sept points du top 4. Mais en conférence de presse après la rencontre, il a refusé de baisser les bras.

"La façon dont on a défendu (sur le troisième but) n'était évidemment pas acceptable et après il y avait 3-2, ça n'aide pas contre une équipe qui est si excellente en contre. On a fini par jouer leur jeu et on n'a pas réussi à retrouver le fil. Eux sont devenus plus confiants. C'est un match bizarre, mais on a perdu 5-2 et il y a beaucoup de choses à retenir de ce match.”

Carragher fustige la défense de Liverpool et cible van Dijk

Mais peut-être plus que la presse du Royaume, ce sont les commentaires des légendes du club de la Mersey qui ont été repris en masse, à commencer par ceux de Jamie Carragher. L'ancien défenseur a d'abord rappelé qu'en dépit des deux dernières victoires des Reds en championnat (contre Everton (2-0) et Newcastle (0-2)), il était prudent avant ce 8e de finale aller de C1.

"Liverpool, en ce moment et depuis le début de la saison, est une pagaille défensive absolue. Le milieu de terrain n'a plus l'énergie, les attaquants ne pressent pas ou n'ont certainement pas la cohésion qui était là avant avec Firmino et Mané. Cette défense ne peut pas faire face car pendant des années, ils ont eu un front de six joueurs devant qui a probablement travaillé plus dur et plus intelligemment que n'importe quelle autre équipe du football mondial. Et maintenant que ce n'est plus le cas, tout s'est complètement effondré."

Avant de terminer son intervention par une pique non dissimulée à l'encontre de Virgil van Dijk: "ce qui me fait rire, c'est qu'il a dit que je ne rentrerais pas dans la défense à quatreil y a quelques mois. En ce moment, pourtant, je pense que je pourrais prendre sa place..."

"Liverpool ne concède pas cinq buts à Anfield", le rappel à l'ordre de Gerrard

Invité dans le studio de BT Sport, Steven Gerrard, lui, s'est montré beaucoup moins offensif que son ancien coéquipier Jamie Carragher. Néanmoins, il a tenu à souligner la nécessité de se poser les bonnes questions après cette claque. "Je pense que n'importe quelle équipe, si vous concédez cinq buts, il doit y avoir une enquête sur le pourquoi et le comment. Je suis sûr que Jurgen va le faire."

Surtout, c'est une phrase en guise de rappel à l'ordre de l'ancien entraîneur d'Aston Villa qui devrait être retenue par les fans : "Liverpool ne concède pas cinq buts ici à Anfield, et s'ils le font, c'est très rare. Il va y avoir un peu d'introspection, il y en a toujours quand vous concédez beaucoup de buts comme ça. Ce n'était pas assez bien."

Les Reds ont jusqu'au 15 mars, date du match retour à Santiago Bernabeu, pour trouver la recette miracle.