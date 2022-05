Liverpool-Real: coup d'envoi retardé, incidents au Stade de France, comment la soirée a viré à la catastrophe

Ce devait être une soirée exceptionnelle. Pourtant, on retiendra sûrement les énormes problèmes d’organisation de cette finale de la Ligue des champions à Saint-Denis. Pendant plus d’une heure et demie, le parvis du stade de France a été la scène d’images choquantes.

Pendant toute la journée, les supporters de Liverpool et du Real Madrid ont occupé les rues de Paris pour cette grande fête du football. Les yeux du monde étaient braqués sur la capitale ce samedi soir pour cette finale de la Ligue des champions. Pourtant, les images de joie et les belles ambiances dans les fan-zones seront éclipsées par le récit des incidents sur le parvis du Stade de France.

Tout commence vers 19h15, lorsqu’une première supportrice de Liverpool vient interpeller la caméra de BFM TV et de RMC Sport pour signaler des gros problèmes au niveau du premier filtrage devant le parvis du Stade de France. "Les personnes de la sécurité n’arrivent plus à contrôler le filtrage", alerte cette supportrice.

En quelques minutes, nous constatons qu’un premier incident éclate en contrebas de la porte U. RMC Sport a pu voir que les supporters de Liverpool, très calmes, essaient de faire avancer les contrôles de sécurité. Les agents de sécurité privé résistent à la première charge de la foule. Sauf que quelques secondes plus tard, une deuxième charge éclate. Les gendarmes mobiles présents sur place et les agents de sécurité ne peuvent que constater l’avancement de la foule.

De nombreux points chauds

"C’est une honte, une honte pour le football et pour la France", scande Owen, supporter de Liverpool. Ce premier filtrage avait pour but de contrôler l’accès au parvis du stade de France et de voir si tout le monde avait bien un billet pour la finale de la C1. Après ce premier événement, le parvis est donc parsemé de personnes sans ticket pour ce match. "C'est une catastrophe, contrôle, contrôle les gars, on résiste", crie un policiers. Mais en quelques minutes, les unités de police et de gendarmerie vont courir dans tout les sens. Les points chauds sont nombreux.

À ce moment-là, on peut constater, et plusieurs vidéos de médias espagnols montrent ces scènes, qu’une dizaine de supporters sans ticket ont escaladé les grilles du stade de France pour pénétrer dans l’enceinte. Les intrusions seront rapidement stoppées par les forces de l’ordre qui utilise du gaz lacrymogène. "Il y a eu une tentative d’intrusion dans le stade de France de personnes sans billet. Une manœuvre de la police était en cours pour les repousser. Le match a pu débuter", confiait une source policière.

Le deuxième filtrage, pour pénétrer dans l’enceinte du stade de France, est donc plus important pour éviter les intrusions sans ticket. C’est une des raisons qui expliquent le retard dans les entrées au stade de France. L’UEFA alerte à 20h47 que le coup d’envoi de la rencontre est reporté à 21h15. Pendant plus de vingt minutes, les agents de sécurité et les forces de l’ordre vont essayer de faire un filtrage plus rapide. Sauf que ça n’avance pas. L’UEFA décide donc de programmer le coup d’envoi à 21h30. La Préfecture de Police renvoie à 21h01 vers l’instance européenne pour tout ce qui concerne le traitement du filtrage et du retard du match.

Gaz lacrimogènes et tentatives de vol de places

A 21h35, des supporters de Liverpool, alors que le match a débuté depuis 5 minutes, étaient toujours devant le Stade de France munis de leurs billets pour la rencontre. Sur le parvis du stade, RMC Sport a aussi pu constater plusieurs tentatives de vol de places. Plus de 30 minutes après le coup d’envoi, des incidents entre les forces de l'ordre et des individus étaient encore présents sur le parvis du stade. Pour le moment, aucun bilan des interpellations n’a été publié par la Préfecture de Police de Paris.

Dans la salle de presse du stade, les journalistes du monde entier n'avaient qu'un sujet à la bouche: l'organisation. Des journalistes ont aussi été victimes des gaz lacrymogènes. Une soirée cauchemarde pour l’UEFA et l’ensemble des services de police. "On ne s’attendait pas à ça", soufflait un policier devant les grilles du Stade de France. À un an de la Coupe du Monde de rugby 2023 et deux ans des Jeux Olympiques, les images de ce samedi soir peuvent procurer une certaine inquiétude.