Liverpool-Real: la Madjer magnifique de Nunez pour lancer le choc

Darwin Nunez a inscrit un but superbe ce mardi dès les premières minutes du huitième de finale aller de Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid à Anfield. Le buteur uruguayen a marqué d'une très belle Madjer.

Quel but! Si souvent décrié pour ses ratés en Premier League, Darwin Nunez a marqué un but ô combien important ce mardi lors du huitième de finale aller de Ligue des champions entre son équipe de Liverpool et le Real Madrid.

Après seulement quatre minutes dans ce choc entre les deux derniers finalistes, l'Uruguayen a fait taire ses détracteurs. Moqué pour ses maladressses outre-Manche, le buteur de 23 ans a cette fois fait parler sa technique en coupant un centre de Mohamed Salah d'une superbe Madjer.

Nunez enfin dans le bon rythme à Liverpool

Joueur le plus cher de l'histoire des Reds après son transfert pour 80 millions lors du dernier mercato estival, le joueur sud-américain a peut-être enfin trouvé son rythme avec l'équipe dirigée par Jurgen Klopp. Déjà buteur lors du choc en championnat contre Newcastle, Darwin Nunez a cette fois lancé les siens pour le duel continental contre le Real.

Malgré les critiques, l'ancien du Benfica continue de s'adapter à Liverpool avec désormais 12 buts et 4 passes décisives en 29 rencontres. Ce mardi, Darwin Nunez a probablement marqué le but le plus important depuis son arrivée sur les bords de la Mersey.