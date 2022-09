Maccabi Haïfa-PSG: à quelle heure et sur quelles chaînes regarder le match de Ligue des champions

Vainqueur de la Juventus (2-1) la semaine dernière, le PSG se déplace ce mercredi sur le terrain du Maccabi Haïfa (21h) pour confirmer son excellent début de saison et s’ouvrir, déjà, le chemin des huitièmes de finale.

Le PSG à l’épreuve du "petit poucet" du groupe H. Huit jours après leur victoire face à la Juventus (2-1), les Parisiens se déplacent sur le terrain du Maccabi Haïfa (21h), ce mercredi avec l’objectif de confirmer leur bon départ dans la compétition et de s’ouvrir déjà le chemin vers les huitièmes de finale de la compétition.

La rencontre sera diffusée sur RMC Sport 1 avec les commentaires de Jérôme Sillon et Emmanuel Petit. Vous pourrez suivre toutes les informations, la présentation et découvrir la composition des équipes dans l’émission Champions Zone avant le coup d’envoi. Vous la retrouverez après le coup de sifflet final pour les analyses et réactions des joueurs. Le match sera également à suivre à la radio sur RMC et en direct commenté sur notre site. Il sera aussi diffusé sur Canal+.

Pour ce match, Christophe Galtier devra se passer de Presnel Kimpembe, blessé et absent six semaines. L’entraîneur pourrait aligner Danilo pour suppléer l’international français. Renato Sanches est également forfait. Pour le reste, Christophe Galtier compte sur l’intégralité de son groupe qu’il sent très concerné par cette rencontre, programmée quatre jours avant un belle confrontation à Lyon, en Ligue 1.

"Les joueurs sont formatés et habitués à jouer cette compétition, a-t-il confié en conférence de presse mardi. Tout le monde est aligné sur ce qu'il doit faire, sur son rôle, sa tâche. On va jouer notre deuxième match, ce sera important de l'emporter. On aura un adversaire très difficile, très bien organisé, très intense, avec des individualités de très haut niveau et un public qui va pousser. J'ai encore pu m'apercevoir ce matin que les joueurs étaient très impliqués".