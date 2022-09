Maccabi Haïfa-PSG: "Physiquement, c'est difficile", confie Danilo

Aligné dans la défense à trois du PSG lors de la victoire sur le terrain du Maccabi Haïfa (1-3), Danilo Pereira explique ressentir la fatigue à l’enchainement des matchs. Il regrette aussi le manque d’engagement de l’équipe.

Le PSG a assuré l’essentiel en s’imposant sur le terrain du Maccabi Haïfa (1-3), mercredi en Ligue des champions. Sans vraiment y mettre la manière. Les hommes de Christophe Galtier ont pêche par excès de suffisance et d’engagement, notamment en première période. C’est aussi l’avis de Danilo Pereira, aligné sur le côté gauche de la défense à trois avec Marquinhos et Sergio Ramos. Le Portugais estime aussi que les Parisiens ressentent la fatigue en raison de l’enchaînement des matchs.

"Quand les matches sont physiques, on ressent de la fatigue"

"C'était un match difficile avec une très grosse ambiance, une équipe qui a bien pressé, a-t-il confié à l’issue de la rencontre. Notre début de match n'était pas bon, trop mou. On a manqué de mouvements lors de la sortie du ballon. L'adversaire presse bien dans ces moments-là. On a essayé d'avoir plus de mouvements ensuite. Quand on est comme ça, le jeu est moins difficile. Physiquement, c'est difficile aussi parce qu'on joue beaucoup de matches tous les trois jours. Quand les matches sont physiques, on ressent de la fatigue."

En Israël, Danilo a enchainé son quatrième match consécutif dans son intégralité avec le PSG. Il a d’abord bénéficié de la rotation instaurée par Christophe Galtier (il a remplacé Kimpembe à Toulouse, puis Ramos à Nantes et enfin Marquinhos contre Brest) avant d’être promu comme le remplaçant de Presnel Kimpembe, sérieusement blessé à la cuisse et absent des terrains pour six semaines.

L’ancien joueur de Porto, qui a rejoint le club en 2020, devrait donc enchaîner les rencontres au sein de la défense à trois. Milieu de terrain de formation, il avait dépanné à plusieurs reprises en défense sous les ordres de Thomas Tuchel avant que les successeurs de l’Allemand ne l’imitent occasionnellement.