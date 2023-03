Manchester City-Leipzig: "J’aurais aimé inscrire un double triplé", Haaland avait encore faim après ses cinq buts

Auteur d’un quintuplé ce mardi soir en 8e de finale retour de Ligue des champions contre Leipzig (7-0), Erling Haaland a été sorti peu après l’heure de jeu par Pep Guardiola. De quoi laisser quelques regrets à l’attaquant de Manchester City, qui savoure tout de même un moment "irréel".

Une soirée unique qui restera à jamais comme un moment fort de sa carrière. Ce mardi soir, Erling Haaland a atomisé Leipzig en inscrivant un quintuplé lors de la démonstration de Manchester City en 8e de finale retour de Ligue des champions (7-0, 8-1 en cumulé). Le cyborg norvégien, pointé du doigt à l’aller après un match fantomatique, est ainsi devenu le troisième joueur de l’histoire de l’histoire à réaliser une telle performance en Ligue des champions (depuis 1992) après Lionel Messi (Barça-Bayer Leverkusen, 7-1 en 2012) et Luiz Adriano (Bate Borisov-Shakhtar Donetsk, 7-0 en 2014).

>> Revivez City-Leipzig (7-0)

"J'essayais juste de mettre la balle au fond des filets"

"C’est un sentiment fantastique. Cinq buts dans un match de Ligue des champions, c’est irréel. Je ne réalise pas trop car on est juste après le match mais c’est complètement fou", a réagi Erling Haaland à l’issue de de cette rencontre. "Je me souviens avoir tiré mais pas réfléchi. J'étais tellement fatigué après mes célébrations. (...) Ma super force est de marquer des buts. Dois-je être honnête? Sur la plupart, je n'ai même pas réfléchi, j'ai juste fait, j'essayais juste de mettre la balle au fond des filets. Cela passe beaucoup par de la vivacité d'esprit et d'avoir le bon geste. Une petite partie est aussi liée à la qualité, mais pour beaucoup, c'est dans la tête", a ajouté le Norvégien au micro de BT Sport.

Durant cette soirée de rêve, la seule ombre au tableau a peut-être été de le voir être remplacé dès la 63e minute de jeu par Julian Alvarez. Vraisemblablement soucieux de préserver son buteur, Pep Guardiola a préféré le sortir. "J'ai dit à Pep en sortant que j'aurais voulu inscrire un double triplé (un en première période et un en seconde), a-t-il ajouté auprès de BT Sport. Mais bon, que voulez-vous ?"

Malgré cette sortie précoce, il prend tout de même la tête du classement des buteurs de cette Ligue des champions 2022-2023, devant Mohamed Salah (8e) et Kylian Mbappé (7). Un Kylian Mbappé à qui il a d’ailleurs chipé un autre record, en devenant le plus jeune joueur à atteindre le seuil des 30 réalisations en C1.