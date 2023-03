Manchester City-Leipzig: Haaland inscrit le troisième quintuplé de l’histoire de la Ligue des champions (et le plus rapide)

Erling Haaland a mis Leipzig à genou ce mardi soir en 8e de finale retour de Ligue des champions (7-0) en inscrivant un quintuplé retentissant. Le cyborg norvégien devient le troisième joueur - et le plus rapide - de l’histoire à réaliser une telle performance.

Sa prestation à l’aller lui avait valu de nombreuses critiques. Trois semaines plus tard, les pendules ont été remises à l’heure. Ce mardi soir, Erling Haaland a réalisé une prestation époustouflante en 8e de finale retour de Ligues des champions contre Leipzig (7-0) en trouvant le chemin des filets à cinq reprises.

>> Revivez Manchester City-Leipzig

Après avoir ouvert le score sur penalty à la suite d’une main extrêmement discutable de Benjamin Henrichs dans la surface (22e), le Norvégien a de nouveau fait mouche deux minutes plus tard en reprenant de la tête une frappe de De Bruyne repoussée par la barre (24e) puis en étant à l’affût sur un corner mal repoussé (45e+2). L’ancien joueur de Dortmund a parachevé son œuvre au retour des vestiaires, à chaque fois en étant bien placé à bout portant (54e, 57e).

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder le meilleur de la Ligue des champions

Seule sa sortie à la 63e minute par un Pep Guardiola désireux de le mettre au chaud a laissé un goût amer aux spectateurs de l’Etihad Stadium. Mais, en une heure, Haaland a tout de même eu le temps d’inscrire le quintuplé le plus rapide de l’histoire de la Ligue des champions (depuis 1992).

Il rejoint Luiz Adriano et Lionel Messi dans l'histoire

Avec seulement 35 minutes entre son premier et son cinquième but, il fait mieux que Luiz Adriano et Lionel Messi, les deux seuls autres joueurs à avoir réussi l’exploit d’inscrire un quintuplé dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs. En 2014, le Brésilien avait eu besoin de 54 minutes pour atteindre cette barre avec le Shakhtar Donetsk contre Bate Borisov (7-0), contre 84 minutes pour la Pulga en 2012 avec le Barça face au Bayer Leverkusen (7-1).

Cette saison, Haaland continue d’affoler les compteurs et en est désormais à 39 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues avec Manchester City. Avec désormais 10 réalisations, il prend par ailleurs la tête du classement des buteurs de cette Ligue des champions 2022-2023, devant Mohamed Salah (8e) et Kylian Mbappé (7). Un Kylian Mbappé à qui il a chipé un autre record, en devenant le plus jeune joueur à atteindre le seuil des 30 réalisations en C1.