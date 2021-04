Manchester City: Guardiola espère récupérer De Bruyne face au PSG

Touché au pied droit et à la cheville samedi dernier, Kevin De Bruyne pourrait être rétabli pour la double-confrontation entre Manchester City et le PSG en demi-finales de la Ligue des champions (sur RMC Sport).

Il était sorti après avoir ressenti une forte douleur au pied et Manchester City pouvait craindre le pire. Mais les nouvelles concernant Kevin De Bruyne sont positives. Interrogé sur l'état de forme de son meneur de jeu après la victoire de Manchester City mercredi contre Aston Villa (2-1) en Premier League, Pep Guardiola s'est montré rassurant en conférence de presse.

>> La Ligue des champions est à suivre en exclusivité sur RMC Sport, cliquez ici pour vous abonner à nos offres

"C'est moins (grave) que ce à quoi nous nous attendions et hier (mardi) il se sentait beaucoup mieux. Aujourd'hui (mercredi), je ne sais pas parce que je ne lui ai pas parlé, mais nous verrons l'entraînement de demain (jeudi)", a indiqué le technicien catalan. Il est encore trop tôt pour savoir si De Bruyne sera rétabli pour affronter Tottenham, dimanche, en finale de la Coupe de la Ligue anglaise. "Peut-être qu'il sera prêt pour les demi-finales de la Ligue des champions", a souligné Guardiola, dans des propos rapportés par City.

Match aller face au PSG mercredi

Bourreaux du Borussia Dortmund au tour précédent, les Skyblues défieront le PSG pour une place en finale. Avec une première manche fixée mercredi prochain au Parc des Princes (en exclusivité sur RMC Sport). Avant un match retour le 4 mai à l'Etihad Stadium. Guardiola espère donc récupérer son chef d'orchestre pour cette double-confrontation face aux champions de France. Avec 8 buts inscrits et 16 passes décisives distillées toutes compétitions confondues, De Bruyne réalise à nouveau une saison de très haut niveau.

Et au-delà des statistiques, son influence dans le jeu de son équipe est énorme. C'est face à Chelsea, samedi, en demi-finale de la FA Cup, qu'il s'est fait mal, après un mauvais appui en début de seconde période. Il s'était aussitôt tenu la cheville et avait dû être remplacé par Phil Foden. "Kevin De Bruyne a subi une blessure au pied droit et à la cheville samedi. L'ampleur du problème n'est pas encore connue pour le moment", avait simplement fait savoir son club, lundi.