Manchester City: Haaland peut-il relancer la course au Ballon d’or?

Erling Haaland a marqué les esprits en inscrivant un quintuplé contre Leipzig, mardi, en 8e de finale retour de Ligue des champions (7-0). A 22 ans, l’attaquant norvégien affole les stats avec Manchester City. Au point de devenir un prétendant sérieux au prochain Ballon d’or?

Que ce serait-il passé s’il était resté sur le terrain jusqu’au coup de sifflet final? C’est la question qui agite le monde du football au lendemain de la démonstration d’Erling Haaland face à Leipzig, mardi, en 8e de finale retour de la Ligue des champions (7-0). Avant d’être rappelé sur le banc à l’heure de jeu par Pep Guardiola, l’attaquant de Manchester City a inscrit un quintuplé historique (seul Lionel Messi en avait réussi un en match à élimination directe, en mars 2012). Le tout en 57 minutes.

De quoi gonfler ses stats hallucinantes dans la compétition. A 22 ans et 7 mois, le cyborg scandinave en est désormais à 33 buts en 25 apparitions, sachant qu’il n’a disputé que 12 matchs en intégralité. Des temps de passage largement supérieurs à tous les plus grands buteurs de l’histoire de la C1, de Cristiano Ronaldo à Lionel Messi, en passant par Robert Lewandowski ou Karim Benzema. Même Kylian Mbappé, pourtant très en avance sur ses prédécesseurs, ne tient pas la comparaison.

39 buts en 36 matchs avec Manchester City

Après son récital face à Leipzig, l’international norvégien (23 sélections, 21 buts) est en tête du classement des buteurs de la Ligue des champions 2022-2023 (10), devant Mohamed Salah (8) et Kylian Mbappé (7). Depuis le début de la saison, Erling Haaland, arrivé à City l’été dernier en provenance de Dortmund (60 millions d’euros), a marqué 39 buts en 36 matchs (toutes compétitions confondues). Un rythme tonitruant qui en fait le buteur le plus efficace de l’élite du football européen.

Suffisant pour s’affirmer comme un prétendant au prochain Ballon d’or? Son quintuplé (le premier de sa carrière) a impressionné le monde entier. Et s’il poursuit sur sa lancée lors des prochaines échéances, avec d’autres soirées de légende, son nom reviendra forcément dans la discussion. Surtout si les Skyblues, à la lutte avec Arsenal au sommet de la Premier League, parviennent à décrocher la première Ligue des champions de leur histoire. Il faudra au moins ça pour que le natif de Leeds (Angleterre) postule réellement à la plus prestigieuse des récompenses individuelles.

Il n’a pas disputé le Mondial au Qatar

Car malgré tous ses efforts, Erling Haaland part avec un handicap énorme pour ce Ballon d’or 2023: il n’a pas participé à la Coupe du monde en fin d’année dernière. La Norvège n’ayant pas réussi à obtenir son billet pour le Qatar, l’avant-centre d’1,95m a suivi la compétition à distance.

Et comme tout le monde, il a assisté devant sa télévision à la finale d’anthologie entre l’Argentine et la France (3-3, 4 tab à 2). Avec le sacre tant attendu de Lionel Messi et le triplé monumental de Kylian Mbappé. Un match qui a offert une large avance aux deux stars du PSG. Avec un petit avantage pour la Pulga.

Messi et Mbappé restent les favoris

Mais Paris s’est depuis fait sortir en 8es de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich. Sans marquer. Au terme d’une double confrontation où Messi et Mbappé n’ont pas vraiment brillé. Une aubaine pour Haaland? A voir… Le Mondial a une telle importance dans l’attribution du Ballon d’or qu’il semble difficile d’imaginer le taulier de l’Albiceleste (meilleur joueur du tournoi) ou le crack des Bleus (meilleur buteur) ne pas être récompensé.

D’autant que le meilleur joueur est désormais choisi pour ses performances sur une saison et plus sur une année civile, comme dans le passé. Même en étant stratosphérique, Erling Haaland risque d’avoir du mal à devenir le premier Norvégien à inscrire son nom au palmarès dans quelques mois. Il peut en revanche viser un podium inédit dans l’histoire de son pays. Avant de voir peut-être plus haut la saison prochaine…