Manchester City-PSG: Mbappé s'est entraîné individuellement, avec des courses

Toujours incertain pour la demi-finale retour de Ligue des champions contre Manchester City, mardi soir (21 heures, sur RMC Sport 1), Kylian Mbappé a pu effectuer un entraînement individuel lundi soir, avec des courses.

Bonne nouvelle en vue pour le PSG ? Le doute plane sur la participation ou non de Kylian Mbappé à la manche retour des demi-finales de la Ligue des champions face à Manchester City, mardi soir (21 heures, à suivre en exclusivité sur RMC Sport 1). Et le moindre petit indice sur l’état de forme de la star parisienne est décortiqué soigneusement, de sa démarche boitillante plus tôt dans la journée aux bribes d’informations données par son entraîneur Mauricio Pochettino.

>> Toutes les dernières infos sur Manchester City-PSG

Mbappé en solo

Tandis que les Parisiens effectuaient ce lundi soir à l’Etihad Stadium leur dernière séance d’entraînement collectif avant d’affronter les Cityzens, vainqueurs 2-1 à l’aller au Parc des Princes, l’équipe du PSG s’est d’abord présentée sans Kylian Mbappé sur le terrain. Mais l’attaquant français de 22 ans est finalement apparu sur la pelouse du club mancunien, une fois le quart d’heure ouvert aux médias terminé.

A l’abri des caméras et des regards, le deuxième meilleur buteur de C1 cette saison (8 buts) a d’abord effectué des exercices physiques, avec plusieurs courses et des slaloms. Il est resté à part, en solitaire, pendant la majorité de la séance. Pourra-t-il tenir sa place ce mardi soir ? Le suspense demeure. Présent à l'entraînement malgré sa suspension, Idrissa Gueye a lui fait le nombre lors des oppositions.

>> Abonnez-vous à RMC Sport et profitez en exclusivité de la Ligue des champions