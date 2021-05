Manchester City-PSG: quelles solutions si Mbappé ne joue pas?

L’incertitude règne toujours sur la présence de Kylian Mbappé ce mardi soir pour la demi-finale retour de la Ligue des champions entre Manchester City et le PSG (21h, sur RMC Sport). En cas de forfait, Paris a des solutions.

Le PSG sera peut-être privé de son meilleur buteur pour tenter l’exploit sur le terrain de Manchester City, ce mardi en demi-finale retour de la Ligue des champions (21h, sur RMC Sport). L’inquiétude a grandi ces dernières heures sur l’état de forme de Kylian Mbappé (37 buts cette saison), touché au mollet gauche depuis un coup reçu à Metz (1-3, 24 avril). L’international français semble avoir jouer le match aller diminué. Depuis, il a été préservé contre Lens et reste incertain pour démarrer le coup d’envoi. Sa démarche boitillante au Bourget peut être analysée comme un coup de bluff mais depuis le champion du monde 2018 s’est contenté d’un entraînement individuel lundi soir à base d’exercices physiques et de course.

Kean et Icardi en balance

S’il était trop juste pour jouer, Paris dispose d’options. Pour une fois, Mauricio Pochettino a même du choix. En l’absence de Mbappé samedi face à Lens, Mauro Icardi occupait la pointe. L’Argentin ne présente pas du tout le même profil que le Français mais sait se montrer létal avec peu de munitions. Il avait livré une prestation consistante à Barcelone en huitièmes de finale dans l’investissement. Une donnée qui sera primordiale ce mardi face au jeu de possession adverse.

En matière de don de soi, Moise Kean n’est pas avare d’effort. Et l’Italien est une autre solution en pointe. Son rendement (16 buts, deuxième meilleur total de l’effectif) en fait aussi une valeur sure devant le but. En cas de forfait de Mbappé, il serait en balance avec Icardi pour un changement poste pour poste.

La possibilité Neymar en pointe

Une autre solution existe pour le technicien: celle de titulariser Neymar comme avant-centre. Le Brésilien a déjà joué à ce poste à deux reprises cette saison en Ligue des champions: face à Leipzig (1-0) et Istanbul Basaksehir (5-0). A chaque fois le Brésilien a marqué mais à chaque fois aussi, Kylian Mbappé évoluait à ses côtés (sur le côté gauche ou le front de l’attaque).



Faire monter d’un cran l’ancienne star du Barça entrainerait une réorganisation des joueurs dans son 4-2-3-1. Verratti, attendu à la récupération pour combler l’absence de Gueye, pourrait alors évoluer en soutien de Neymar. L’Italien devrait alors être remplacé dans l’entrejeu aux côtés de Paredes (par Danilo ou Herrera). öchettino pourrait aussi changer de schéma et passer en 4-3-3, comme cela avait fonctionné à Barcelone (1-4). Toutes les hypothèses restent ouvertes. Elles sont surtout conditionnées à l’état de forme de Mbappé.