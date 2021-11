Manchester City-PSG: "Un bon match dans l’ensemble", estime Kimpembe malgré la défaite

Le défenseur central du PSG, Presnel Kimpembe, a relevé des points positifs de la prestation parisienne, pourtant très inquiétante à l'Etihad Stadium, contre Manchester City (1-2).

Plus d’un supporter parisien est certainement tombé de sa chaise en écoutant la réaction de Presnel Kimpembe à notre micro, sur RMC Sport 1. Le défenseur central parisien a estimé à chaud, au coup de sifflet final, que son équipe, très largement dominée et battue (1-2) par Manchester City, avait réalisé "un bon match dans l’ensemble", à l’Etihad Stadium.

"On ne va pas cracher sur ce que l'on a fait de bien, a-t-il estimé. Il nous manque ce truc pour tuer le match. Sur une compétition comme celle-ci, ça se paye cash. On est déçus, c'est compliqué. City c'est une très bonne équipe, on connaît ses qualités. On a fait de bonnes choses, d'autres moins bonnes, c'est un match où il aurait fallu être plus tueurs sur les occasions qu'on a obtenues, même s'ils en ont eu beaucoup de leur côté."

Investissement défensif défaillant

Manchester City a tiré 16 fois, et cadré cinq de ses tentatives, contre seulement deux pour la formation parisienne, trop longtemps acculée dans son camp, sous pression aux abords de sa propre surface de réparation.

L’investissement défensif totalement défaillant de la plupart des offensifs parisiens est rédhibitoire à ce niveau, et oblige la défense à accomplir des exploits pour préserver la cage de Keylor Navas inviolée.

Des miracles se produisent parfois, c’est arrivé à l’Allianz Arena du Bayern Munich, la saison dernière. Mais pas cette fois, à l’Etihad. La Logique a été respectée, et elle est inquiétante pour les Parisiens.