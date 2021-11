Manchester City-PSG: Verratti et Wijnaldum déclarent forfait

Cela était pressenti et annoncé par RMC Sport ce mercredi matin, Marco Verratti et Georginio Wijnaldum ne sont pas en mesure de tenir leur place à Manchester City ce soir, en Ligue des champions (en direct à partir de 21h, sur RMC Sport 1).

Premier accroc parisien dans une soirée qui s’annonce sous haute tension. Comme indiqué par RMC Sport ce matin, l'incertitude planait. Elle est désormais levée. Le Paris Saint-Germain devra faire sans Marco Verratti ni Georginio Wijnaldum. Le milieu de terrain italien et son acolyte néerlandais, très incertains en début de journée, ont dû se résoudre à déclarer forfait pour le choc de Ligue des champions face à Manchester City (ce mercredi à 21h, sur RMC Sport 1). Touché au quadriceps, Verratti n'est pas en mesure de tenir sa place, tandis que Wijnaldum a ressenti une douleur derrière un genou qui le handicape trop sérieusement.

Paredes et Herrera tiennent la corde

Le staff du club de la capitale espérait sans doute que les soins prodigués feraient leur effet, malheureusement, le temps imparti pour accomplir ce miracle était bien trop court pour les remettre sur pied. Une bien mauvaise nouvelle pour Mauricio Pochettino tant Marco Verratti avait été précieux dans son registre technique à l’aller, capable à lui seul de contrecarrer le plan de jeu mancunien avec des sorties de balle dont lui seul a le secret. Quant à Wijnaldum, assez décevant depuis son arrivée, il semblait avoir pris ses marques, et restait sur un doublé face à Leipzig (2-2) en Ligue des champions.

Le technicien argentin du Paris Saint-Germain va devoir se résoudre à se tourner vers son banc, où les solutions ne sont pas légion, même si elles existent. Leandro Paredes, intéressant face à Nantes, pourrait apporter une maîtrise technique que n’a pas forcément Idrissa Gueye, auquel il devrait être associé, et encore moins le Portugais Danilo Pereira. Auteur d’un bon début de saison, doté d’un gros volume de course et capable de marquer des buts, Ander Herrera pourrait être amené à suppléer Wijnaldum comme troisième homme du milieu parisien, si toutefois le PSG évolue en 4-3-3.