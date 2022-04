Manchester City-Real Madrid: les compos avec Benzema et une grosse surprise dans la défense anglaise

Les compositions viennent de tomber pour la demi-finale aller de Ligue des champions entre Manchester City et le Real Madrid, ce mardi (21h, sur RMC Sport 1). Un temps incertain, David Alaba est bien présent, comme John Stones et Kevin De Bruyne. Casemiro démarre sur le banc.

Le premier volet du choc tant attendu de ces demi-finales de Ligue des champions se tient ce mardi. À 21h (sur RMC Sport 1), Manchester City accueille le Real Madrid et lance le sprint de fin de saison, qui doit les amener jusqu’à la grande finale, dans un peu plus d’un mois au Stade de France. Dans cette rencontre au sommet, les Skyblues partiront favoris, au vu du visage entraperçu lors des tours précédents, mais vont devoir composer avec des absents, ce qui les a forcés à modifier leur onze habituel.

Pep Guardiola fait en effet face au forfait de Kyle Walker et à la suspension de Joao Cancelo, précieux depuis le début de saison. Mais il peut compter sur le retour inattendu de John Stones, qui n'était pourtant même pas attendu sur la feuille de match. Kevin De Bruyne, qui a pu prendre part au match face à Brighton en Premier League, est également bien là. Au milieu, il épaulera Rodri et Bernardo Silva, tandis que Gabriel Jesus a été privilégié à Raheem Sterling en attaque.

Trois Français sur la pelouse

Au niveau des forfaits, Carlo Ancelotti a été plus préservé, même si Eden Hazard est comme souvent absent et que des doutes ont plané cette semaine sur les présences de David Alaba et Casemiro. Ce dernier figure bien sur la feuille de match, mais démarrera finalement sur le banc. Au milieu, il lui a été préféré Federico Valverde pour évoluer aux côtés des incontournables Toni Kroos et Luka Modric.

Au total, trois Français démarreront comme titulaires ce mardi soir à l’Etihad Stadium. Côté Madrilène, l’inévitable Karim Benzema portera le brassard de capitaine, tandis que Ferland Mendy démarrera comme latéral gauche. Chez les Citizens, Aymeric Laporte partagera la charnière centrale avec Ruben Dias.

La composition de Manchester City : Ederson - Stones, Dias, Laporte, Zinchenko - Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Foden, Jesus

La composition du Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Valverde, Kroos - Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr