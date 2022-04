City-Real: le retour en grâce de Modric, l'un des éléments clés du Real

Après une année 2018 triomphale qui lui avait valu d'être nommé Ballon d'or, Luka Modric revient à son meilleur niveau cette saison, avec comme marqueur ses récents matchs en Ligue des champions, où il s'est mué en leader technique et vocal.

Elu Ballon d’or en 2018, Luka Modric avait depuis quelque peu disparu des radars, ou bien banalisé les passes lasers. Cette édition de la Ligue des champions est l’occasion pour le Croate de rappeler que même à 36 ans, on peut continuer à être l’un des meilleurs à son poste.

"Tu as 23 ans ?"

Pilier de ce Real Madrid caractériel, celui qui soufflait ses 36 bougies cette saison est souvent placé dans l’ombre de Karim Benzema, auteur de la meilleure saison de sa carrière, et de Thibaut Courtois, toujours décisif dans les grandes rencontres. Ses matches contre le PSG puis Chelsea dans la reine des compétitions ont rappelé à tous que Modric, comme ses deux acolytes du milieu merengue que sont Casemiro et Kroos, vieillissent comme du bon vin.

"La clé du succès est que nous gardons Luka constamment entre 85 et 100 %, ce qui peut être vu dans le fait qu’il peut supporter non seulement 90, mais aussi 120 minutes de haute intensité, explique Vlatko Vučetić, le préparateur physique personnel de ‘Lukita’ au média croate Juternaji List. Cette forme lui permet d’être l’un des joueurs avec le moins de blessures." Carlo Ancelotti rappelle d’ailleurs en conférence de presse que le milieu de terrain n’a "jamais connu de blessures majeures dans sa carrière" et que "cela l’aide beaucoup" à rester performant encore aujourd'hui. Toujours en forme malgré les années s’écoulant, Vinicius s’est même amusé de la situation en lui demandant son âge sur Instagram après la remontada face au PSG : "Tu as 23 ans ? Quel crack !"

Trois passes décisives lors des trois derniers matchs de Ligue des champions

Pour autant, Luka Modric n’a plus forcément les jambes pour jouer tous les trois jours, et a déjà été reposé à trois reprises par Carlo Ancelotti, qui a appris à faire confiance à Eduardo Camavinga et Federico Valverde pour compenser l’âge tardif de ses milieux. Mais s’il manque les matchs face à Majorque, Getafe ou Osasuna, le Ballon d’or 2018 est toujours présent dans les grands matchs. Lors du match retour face au PSG, c’est lui qui est à l’origine de l’action du but du 1-2, délivrant une sublime passe décisive pour l’appel de Benzema entre les lignes parisiennes.

Luka Modric a été de nouveau passeur décisif lors du quart de finale aller contre Chelsea, là encore pour Benzema sur un long ballon parfaitement ajusté pour la tête de l’attaquant français qui avait fait un bon appel en profondeur. Une semaine plus tard, le milieu de terrain madrilène renouvelle ce geste, mais sur une passe de plus de vingt mètres de l’extérieur du pied pour Rodrygo au second poteau. Un geste qui permet au Real Madrid de lancer une nouvelle remontada et éviter une élimination après avoir gagné 3-1 au match aller à Stamford Bridge.

"Abandonner n’était pas une option"

A aujourd’hui 36 ans, Luka Modric n’est plus seulement l’un des leaders techniques du Real Madrid, mais est aussi devenu le ‘papi’ du vestiaire, comme le surnomme si bien Rodrygo, qui lui avait d’ailleurs souhaité une joyeuse fête des pères. Insufflant ce vent de révolte lorsque les Merengues se font malmener, le Croate n’a pas hésité à replacer un à un ses coéquipiers après le but du 1-3 du jeune brésilien lors du quart retour, en espérant accrocher la qualification dans les dix minutes restantes. Et comme après la qualification in-extremis face au PSG, Modric s’est de nouveau transformé en maître des célébrations de la qualification au coup de sifflet final contre Chelsea, prenant le temps d’applaudir et de chanter avec les supporters, et de sauter dans tous les sens.

Ce qui lui vaut évidemment d’être salué par le public du Santiago Bernabéu, qui voit dans la détermination du Croate, ce que les fans locaux appellent le "Madridismo", qui se résume souvent en trois mots : "Hasta el final !" (Aller jusqu’au bout, en français) Sur son compte Twitter, Luka Modric écrit immédiatement après la rencontre : "Abandonner n’était pas une option." A 36 ans, le milieu de terrain trouve toujours ses jambes d’antan et surtout la hargne, même si son armoire compte déjà 24 trophées, avant celui du championnat espagnol samedi prochain.