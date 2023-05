Manchester City-Real Madrid, les compos: un seul changement, Camavinga bien présent

Les compositions d'équipes du Real et de Manchester City, qui se retrouvent ce mercredi soir en demi-finale retour de la Ligue des champions, sont tombées. Pas de surprises du côté de Pep Guardiola, qui va aligner le même onze qu'à l'aller. Côté Madrid, Eduardo Camavinga sera bien latéral gauche et Eder Militao reprend la place occupée par Antonio Rüdiger dans l'axe de la défense.

On prend les mêmes et on recommence, ou presque. Après le joli spectacle offert à l'aller mardi dernier (1-1), Manchester City et le Real Madrid se retrouvent à l'Etihad Stadium ce mercredi (21 heures) pour le match retour de cette demi-finale de la Ligue des champions. Et ni Pep Guardiola ni Carlo Ancelotti n'ont procédé à de grosses modifications dans leurs onzes.

Du côté du club anglais, d'ailleurs, l'équipe qui a commencé à Bernabeu a été reconduite par le technicien espagnol. Au niveau des forces de frappes offensives, on retrouve bien sûr Erling Haaland et Kevin de Bruyne mais aussi Jack Grealish à gauche et Bernardo Silva sur le côté droit. Ilkay Gündogan, auteur d'un match fantastique dimanche à Everton, Rodri et John Stones évolueront dans l'entrejeu. Devant Ederson, Ruben Dias, Kyle Walker et Manuel Akanji auront la charge de monter la garde.

Chez les Merengue, Eder Militao fait son retour dans l'axe de la défense à la place d'Antonio Rüdiger, qui avait marqué de près Haaland à l'aller. Avec lui dans la charnoère, on retrouvera David Alaba, ainsi que Dani Carvajal dans le couloir droit. Toujours frustré de ne pas évoluer au milieu de terrain mais indispensable dans l'esprit d'Ancelotti en tant que latéral gauche, Eduardo Camavinga remplira de nouveau ce rôle à Manchester. Toni Kroos, Luka Modric et Federico Valverde tenteront, eux, d'alimenter les deux flèches Rodrygo et Vinicius, mais aussi leur capitaine à la pointe de l'attaque, Karim Benzema.

Le Real va devoir une nouvelle fois montrer son plus beau visage sur le plan européen pour aller chercher sa qualification en Angleterre. Et le technicien italien du club madrilène a livré quelques clés pour y parvenir contre une équipe invaincue depuis 22 matchs toutes compétitions confondues, mardi en conférence de presse : "À l'aller on a réussi à avoir la possession du ballon et à construire en repartant de l'arrière. City a eu du mal à nous prendre le ballon et ce sera un aspect important demain aussi, si on arrive à avoir le ballon et pas eux, on sera moins menacés par eux (...) Ce match ne sera pas très différent de l'aller. (Il) oppose les deux meilleures équipes d'Europe et ce sera aussi excitant qu'à l'aller."

Les compos du match



· Manchester City: Ederson - Walker, Dias, Akanji - Stones, Rodri - Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish - Haaland.



Remplaçants: Ortega, Carson, Phillips, Laporte, Alvarez, Gomez, Mahrez, Foden, Palmer, Lewis.



· Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militão, Alaba, Camavinga - Valverde, Kroos, Modric - Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.



Remplaçants: Lunin, Vallejo, Nacho, Hazard, Asensio, Odriozola, Vazquez, Tchouameni, Ceballos, Rüdiger, Mendy, Mariano Diaz.