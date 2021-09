Manchester City: Stones et Laporte annoncés absents face au PSG par la presse anglaise

A une semaine du choc face au PSG en Ligue des champions (sur RMC Sport), Pep Guardiola va devoir se passer de John Stones et Aymeric Laporte, forfaits pour deux semaines selon la presse anglaise.

Double coup dur pour Pep Guardiola. A une semaine du choc face au PSG en Ligue des Champions, l'entraîneur de Manchester City va devoir se passer de John Stones et Aymeric Laporte en défense centrale. Selon les médias anglais, les deux joueurs seront indisponibles pendant deux semaines et vont manquer les trois gros matchs des Citizens en une semaine (Chelsea, PSG et Liverpool). Un coup dur qui laisserait peu de marge de manœuvre au technicien espagnol, alors que seuls Ruben Dias et Nathan Aké sont valides pour évoluer en défense centrale.

Des trajectoires opposées cette saison

Malgré de bonnes performances l'an dernier, John Stones n'a pas disputé la moindre minute cette saison, gêné par un problème musculaire depuis l'Euro 2021, où les Anglais ont perdu en finale à la maison face à l'Italie. De son côté, Aymeric Laporte était sur une pente ascendante depuis son été réussi sous le maillot de la Roja. Redevenu titulaire avec les Skyblues après une saison 2020-2021 délicate (16 matchs de Premier League), l'international espagnol s'est blessé à l'aine et à la hanche après la victoire face à Leicester.

Ces deux absences probables vont donner quelques maux de tête à Pep Guardiola, alors que Ilkay Gundogan, Rodri et Oleksandr Zinchenko sont également blessés. Ces forfaits tombent au plus mauvais moment pour Manchester City, qui s'est rassuré ce mardi en pulvérisant Wycombe en Carabao Cup (6-1) après avoir concédé le nul face à Southampton en Premier League. Le menu va se corser un peu plus pour les champions d'Angleterre, avec un trident Chelsea-PSG-Liverpool à jouer en une semaine.