Manchester United-Atlético: Griezmann heureux d'avoir retrouvé des Madrilènes "chiants et pénibles"

Après la victoire 1-0 de l'Atlético de Madrid contre Manchester United, mardi soir à Old Trafford en huitième de finale retour de Ligue des champions, Antoine Griezmann s'est réjoui que l'équipe espagnole ait très bien défendu, quitte à rendre le match moins spectaculaire.

Antoine Griezmann prend un malin plaisir à défendre. Le champion du monde français l'a rappelé après la victoire 1-0 et la qualification pour les quarts de finale de Ligue des champions de l'Atlético de Madrid sur la pelouse de Manchester United ce mardi soir.

"Il fallait faire un gros match défensivement, on savait qu'on allait avoir de l'espace offensivement. Défensivement, c'est costaud, c'est notre style de jeu, on est sur le bon chemin. On a retrouvé notre jeu, être chiants et pénibles, on adore ça", a-t-il déclaré mardi soir au micro de Canal+.

Passeur décisif sur le but inscrit par Renan Lodi (41e), Antoine Griezmann se sent en "pleine forme". À l'aller, de retour d'une blessure musculaire qui l'a tenu éloigné des terrains pendant deux mois, il n'avait disputé que 15 minutes. Cette fois, il a disputé presque l'intégralité de la rencontre. "Je me sens bien, ça y est. (...) Contre le Betis (victoire 3-1 le 6 mars, ndlr), j'ai très bien joué. Ce soir, j'ai presque fini le match. J'ai les jambes", a-t-il affirmé, heureux que sa période "difficile" sans jouer soit derrière lui.

De Gea: "On n'a pas fait suffisamment"

Dans les rangs adverses, David De Gea, ancien de l'Atlético, estime que le niveau de Manchester United était insuffisant pour atteindre les quarts. "C'est difficile de décrire avec des mots ce qu'on ressent maintenant, a-t-il d'abord dit sur l'antenne de BT Sports. On n'a pas fait suffisamment sur ces deux matchs pour remporter cette confrontation. On n'était pas à notre meilleur niveau, pour être honnête, mais c'est un jour très décevant pour nous. [L'Atlético] est une équipe avec beaucoup d'expérience, qui sait comment jouer ce genre de matchs serrés".