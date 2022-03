Manchester United: le message de Ronaldo aux supporters avant le choc contre l'Atlético

Cristiano Ronaldo a posté ce lundi un message pour mobiliser tout Manchester United à la veille du huitième de finale retour de Ligue des champions contre l’Atlético de Madrid (mardi, 21h sur RMC Sport 1). Après le nul en Espagne (1-1), les Red Devils doivent rester unis à domicile.

Un triplé et cela repart. Vivement critiqué depuis quelques semaines et même contesté au sein du vestiaire de Manchester United, Cristiano Ronaldo a rappelé tout son talent ce samedi contre Tottenham. Avec ses trois buts, le Portugais a mené les Red Devils à la victoire (3-2) et offert une bonne dose de confiance avant le match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions contre l’Atlético (ce mardi dès 21h sur RMC Sport 1). A la veille du duel face aux Colchoneros, CR7 a appelé à l’unité de tout Manchester.

"Demain est l’un de ces jours que nous attendons tous, a écrit l’attaquant de 37 ans dans un message posté sur les réseaux sociaux. C’est une de ces occasions de montrer au monde la raison pour laquelle Old Trafford est connu comme le Théâtre des Rêves."

Ronaldo en mission Ligue des champions

Longtemps menés, les Mancuniens avaient finalement arraché le nul sur un but d’Anthony Elanga dans les dernières minutes (1-1). En difficulté à l’aller à Madrid, Cristiano Ronaldo n’avait pas réussi à peser sur la défense de l’Atlético. Mais en inscrivant un triplé en Premier League contre Tottenham, le Portugais a fait taire ses détracteurs et a reçu une belle ovation de tout le public d’Old Trafford. Une ambiance que le numéro 7 des Red Devils espère retrouver mardi contre les Colchoneros.

"Recréons l'incroyable atmosphère que nous avons vue lors de notre dernier match à domicile et gardons vivant notre rêve en Ligue des champions! Nous sommes Manchester United! Faisons-le ensemble! Allez les Red Devils!"

Victorieux des Spurs en championnat, le club mancunien s’est relancé dans la course à l’Europe. Mais toujours cinquièmes et hors des places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers vont tout faire pour éliminer l’Atlético, rejoindre les quarts de finale de la C1 et ne plus être qu’à cinq matchs d’un potentiel sacre européen.